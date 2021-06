Silver Lake meldet strategische Investition in Exact

Silver Lake, ein im Bereich Technologie-Investitionen weltweit führendes Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine Minderheitsbeteiligung an Exact, einem führenden Anbieter von Geschäfts- und Buchhaltungssoftware in der Region Benelux, erworben hat. Diese Investition erfolgt in Partnerschaft mit der Unternehmensführung unter der Leitung von CEO Paul Ramakers und mit dem bisherigen Investor KKR, der Mehrheitsaktionär des Unternehmens bleibt.

Exact wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz im niederländischen Delft. Die innovativen Softwarelösungen des Unternehmens unterstützen heute mehr als 9.900 Buchhaltungsmitarbeiter bei der Verwaltung der Finanzen von kleinen und mittleren Unternehmen und bieten mehr als 550.000 Kleinunternehmen Cloud-Lösungen mit hohem Mehrwert. Die ERP-Lösungen („Enterprise Resource Planning“) von Exact für den Mittelstand werden von mehr als 16.000 mittelständischen Unternehmen eingesetzt, die sich für eine Cloud- oder eine Vor-Ort-Implementierung entscheiden können. Die integrierte Software-Suite des Unternehmens umfasst Finanzmanagement, Logistik, CRM, Personalwesen und Gehaltsabrechnung. Seit der Übernahme durch KKR im Jahr 2019 verzeichnete Exact ein rasantes Wachstum und konnte seine Marktführungsposition weiter stärken.

Jean-Pierre Saad, Gesellschafter und Head of EMEA Technology von KKR, Daniel Knottenbelt, Gesellschafter und Head of Benelux von KKR, sowie Tomas Kubica, Director Technology Private Equity von KKR, äußerten sich dazu wie folgt: „Wir freuen uns sehr, dass Silver Lake an unserer Seite als Investor bei Exact einsteigt, einem der führenden europäischen SaaS-Unternehmen. Wir haben in den vergangenen Jahren mit dem gesamten Team unter der Führung von Paul Ramakers ein enormes Wachstum verzeichnet. Das Unternehmen ist nach wie vor eine führende Plattform für Buchhaltungs- und Unternehmenssoftware in der Region Benelux und darüber hinaus. Dies gilt insbesondere für sein Hauptprodukt, die SaaS-Lösung Exact Online. Wir sind davon überzeugt, dass die einschlägige Erfahrung von Silver Lake zu weiterem Wachstum und zur Umsetzung der ehrgeizigen Expansionsstrategie von Exact beitragen wird.“

Christian Lucas, Co-Head von Silver Lake EMEA, kommentierte dies wie folgt: „Exact passt sehr gut zur Strategie von Silver Lake, in wachstumsstarke, innovative, weltweit führende Technologieunternehmen zu investieren. Paul Ramakers und die Mitarbeiter von Exact haben einen beeindruckenden Wachstumskurs eingeschlagen, und wir sind von der hohen Qualität ihrer erstklassigen SaaS-Lösungen beeindruckt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Unternehmensleitung und mit KKR, einer weltweit führenden Technologie- und Software-Investmentgesellschaft, zur nächsten Entwicklungsstufe von Exact beizutragen, damit das Unternehmen sein volles langfristiges Potenzial erreicht.“

Paul Ramakers, CEO von Exact, äußerte sich hierzu folgendermaßen: „Wir sind stolz darauf, was Exact mit der tatkräftigen Unterstützung des KKR-Teams bereits erreicht hat. Gemeinsam mit unseren herausragenden Mitarbeitern und unseren Geschäftspartnern haben wir ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, das sowohl Buchhaltungsfirmen als auch kleine und mittelständische Unternehmen in den Benelux-Ländern unterstützt. Wir freuen uns darauf, dass wir in der nächsten spannenden Phase unserer von Wachstum geprägten Unternehmensgeschichte das Know-how im Softwarebereich und das umfangreiche Branchennetzwerk von Silver Lake nutzen können.“

Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im dritten Quartal abgeschlossen. Über die weiteren Einzelheiten der Transaktion wurde bisher nichts bekanntgegeben.

Über KKR

KKR ist eine führende, weltweit operierende Investmentgesellschaft, die Lösungen für die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Das Ziel von KKR ist es, attraktive Investitionsrenditen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck verfolgt das Unternehmen ein geduldiges, diszipliniertes Investitionskonzept, beschäftigt erstklassige Mitarbeiter und unterstützt das Wachstum der Unternehmen, die sich in seinem Portfolio befinden, und das Wachstum der Städte und Gemeinden, in denen diese tätig sind. KKR investiert in Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite und Sachwerte investieren. Das Unternehmen verfügt über strategische Partner, die Hedge-Fonds verwalten. Die im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic Financial Group an. Angaben über die Investitionen von KKR schließen möglicherweise die Aktivitäten der Fonds und der im Versicherungssektor tätigen Tochtergesellschaften ein, an denen KKR beteiligt ist. Weitere Informationen über KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) finden Sie auf der Website von KKR unter kkr.com und auf Twitter unter @KKR_Co.

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Technologieinvestments mit einem kombinierten Gesamtvermögen aus verwaltetem Vermögen und gebundenem Kapital in Höhe von mehr als 83 Mrd. US-Dollar. Es verfügt über ein Team aus Investment- und Betriebsspezialisten in Nordamerika, Europa und Asien. Die Unternehmen im Investment-Portfolio von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 196 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 448.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Silver Lake und sein Portfolio finden Sie unter silverlake.com.

Über Exact

Exact wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz im niederländischen Delft. Die innovativen Softwarelösungen des Unternehmens unterstützen heute mehr als 9.900 Buchhaltungsmitarbeiter bei der Verwaltung der Finanzen von mehr als 550.000 Kleinunternehmen in der Cloud. Die ERP-Lösungen („Enterprise Resource Planning“) von Exact für den Mittelstand werden von mehr als 16.000 mittelständischen Unternehmen eingesetzt, die sich für eine Cloud- oder eine Vor-Ort-Implementierung entscheiden können. Die integrierte Software-Suite des Unternehmens umfasst Finanzmanagement, Logistik, CRM, Personalwesen und Gehaltsabrechnung. Exact beschäftigt 1.850 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Exact finden Sie unter exact.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

