Silver Lake schließt Übernahme von Grupo BC ab

Silver Lake, das global führende Unternehmen für Technologieinvestments, und Grupo BC, ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Hypothekenmanagements, von Rechtsberatung und digitalen Dienstleistungen für den Finanzsektor auf der iberischen Halbinsel und in Lateinamerika, gaben heute bekannt, dass Silver Lake die Übernahme von Grupo BC zu 100 Prozent vom Mehrheitseigner L-GAM abgeschlossen hat. Die am 19. Oktober 2021 angekündigte Investition von Silver Lake umfasst auch die Übernahme von iAhorro, dem führenden digitalen Hypothekenberater in Spanien, der einen wesentlichen Bestandteil des integrierten Angebots der Gruppe für Finanzinstitutionen ausmacht.

Die Investition von Silver Lake, die durch die Gründungsaktionäre und das Managementteam von Grupo BC unterstützt wird, soll die Produktentwicklung weiter vorantreiben, um die Lösungspalette von Grupo BC und iAhorro zu stärken und zu erweitern, sowie ihre Erfolgsgeschichten als Vorreiter im Bereich der digitalen Innovation weiterschreiben. Dies geschieht im Einklang mit der klaren Vision des Managements, die Software- und Datenanalysekapazitäten des Unternehmens auszubauen, um die auf den Kunden ausgerichteten Lösungen zu verbessern und organisches sowie anorganisches Wachstum anzukurbeln.

Über Silver Lake

Silver Lake ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Technologieinvestments mit einem kombinierten Gesamtvermögen aus verwaltetem Vermögen und gebundenem Kapital in Höhe von mehr als 88 Mrd. US-Dollar. Es verfügt über Expertenteams in Nordamerika, Europa und Asien. Die Unternehmen im Investment-Portfolio von Silver Lake erwirtschaften zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 221 Mrd. US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 526.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen über Silver Lake und sein Portfolio finden Sie unter http://www.silverlake.com.

Über L-GAM

L-GAM ist eine international tätige Investmentgesellschaft, die 2013 von Experten mit Unterstützung der Fürstenfamilie von Liechtenstein und mehrerer Familien aus Europa, Asien und den USA gegründet wurde. Ihr einzigartiges und differenziertes Geschäftsmodell basiert auf einem langfristigen, industrieähnlichen Investmentfokus in Kooperation mit äußerst renommierten KMUs in ganz Europa. Weitere Informationen über L-GAM erhalten Sie unter l-gam.com.

