Silvester am New Yorker Times Square mit weniger Zuschauern

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei den Neujahrsfeierlichkeiten am New Yorker Times Square sollen nach Plänen der Stadt wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Menschen als in früheren Jahren teilnehmen. In abgegrenzten Bereichen sollen demnach höchstens 15 000 Menschen zugelassen sein, teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag mit. Üblicherweise hätten in den Zuschauerbereichen der Stadt sonst 58 000 Personen gestanden. Außerdem gelten bei der Außenveranstaltung Impfpflicht für alle Besucher ab fünf Jahren und eine Maskenpflicht. Die Menschen sollen zudem erst nachmittags ab 15 Uhr Zugang erhalten, statt wie sonst deutlich früher.

Im vergangenen Jahr war die Feier wegen der Pandemie weitgehend ins Internet verlegt worden. Auf dem berühmten Platz in Manhattan waren nur wenige Dutzend geladene Gäste anwesend, die Show - unter anderem mit der Herabsenkung eines leuchtenden Kristallballs an einem Fahnenmast zum sogenannten Ball Drop - wurde wie jedes Jahr live im Fernsehen und Internet übertragen. Ursprünglich sollte die Veranstaltung in diesem Jahr wieder bei voller Kapazität stattfinden, allerdings erlebt New York gerade eine große Corona-Welle mit sehr hohen Fallzahlen, ausgelöst durch die aggressive Omikron-Variante des Virus.

In früheren Jahren hatten inklusive der Massen in Nebenstraßen oft rund eine Million Menschen auf dem Times Square bei einer der größten Silvesterfeiern der Welt mit Jubel, Konfettiregen, Gesang und Konzerten prominenter Musiker das neue Jahr begrüßt. Das Großereignis fand erstmals 1904 statt, als die Zeitung "New York Times" die Eröffnung ihres neuen Verlagshauses mit einem Silvester-Feuerwerk feierte./cfa/DP/he