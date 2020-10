Sind Blue-Chip-Aktien sichere Investitionen?

Die meisten Investoren betrachten Blue-Chip-Aktien als eine Elitegruppe. Es sind die bekanntesten, etabliertesten und am besten kapitalisierten börsennotierten Unternehmen der Welt. Aus diesem Grund sollten sie kein Problem damit haben, einen unvermeidlichen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen. Daher betrachten viele Investoren Blue-Chip-Aktien als eine der sichersten Investitionsmöglichkeiten auf dem Aktienmarkt.

Das könnte jedoch ein kleines Missverständnis sein, denn Sicherheit kann für verschiedene Investoren unterschiedliche Dinge bedeuten. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie die meisten Investoren diesen Begriff definieren und wie sich dies auf die Art und Weise bezieht, wie wir Blue-Chip-Aktien im Allgemeinen betrachten.

Was ist eine sichere Aktie?

Investoren sind sich nicht immer einig über die Definition einer sicheren Aktie. Manche haben hier hohe Standards und halten Aktien für sicher, wenn sie im Falle eines Ausverkaufs des Marktes kaum an Wert verlieren. In der Zwischenzeit würden diejenigen, die sich auf das Einkommen konzentrieren, eine sichere Aktie als eine Aktie definieren, bei der es unwahrscheinlich ist, dass die Dividende selbst während eines tiefen wirtschaftlichen Abschwungs reduziert oder ausgesetzt wird.

Im Allgemeinen würden jedoch die meisten Investoren eine sichere Aktie als eine Aktie definieren, bei der es unwahrscheinlich ist, dass sie einen dauerhaften Verlust erleidet. Zum Beispiel verfügt sie über die finanziellen Mittel, um einen bedeutenden Wirtschafts- oder Geschäftsschock zu überstehen, ohne dass am Ende des Marktzyklus eine beträchtliche Menge an Aktien oder Vermögenswerten verkauft werden muss, um zu überleben. Auch wenn der Aktienkurs während der Turbulenzen fallen könnte, hat man also gute Chancen, sich davon wieder zu erholen.

Wie misst man die Sicherheit einer Aktie

Ein Faktor, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Unternehmen keinen dauerhaften Verlust erleidet, ist eine gute Kapitalausstattung. Gute Indikatoren sind eine hohe Marktkapitalisierung - üblicherweise mehr als 100 Milliarden US-Dollar für einen Blue Chip - und eine starke Bilanz (normalerweise gekennzeichnet durch das Investment-Grade-Rating).

Investoren sehen Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung als sicherer an, da diese Aktien normalerweise eine hohe Marktliquidität aufweisen, d.h. ein bedeutender US-Dollarwert wechselt regelmäßig an einer wichtigen Börse den Besitzer. Das verhindert in der Regel einen dramatischen Kursrückgang in Zeiten von Marktturbulenzen, wenn es weniger Käufer und Verkäufer gibt. Ein weiterer Grund, warum Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung sicherer sind, ist, dass Unternehmen leichter Aktien verkaufen können, wenn sie Geld brauchen, ohne die bestehenden Investoren erheblich zu verwässern. Zum Beispiel würde ein Aktienverkauf für 1 Milliarde US-Dollar von einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar die bestehenden Investoren nur um 1 % verwässern, während er für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar eine Verwässerung von 10 % bedeuten würde.

In der Zwischenzeit können Anleihe-Ratings den Investoren helfen, die Sicherheit zu beurteilen, da sie die Fähigkeit eines Unternehmens bewerten, seine Schulden zurückzuzahlen und seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Zum Beispiel haben Unternehmen mit einem Kreditrating von A eine starke Fähigkeit, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Unternehmen mit einem BBB-Rating - der letzten Gruppierung mit Investment-Grade-Rating - sind in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen in angemessener Weise nachzukommen. Aus diesem Grund können eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen oder diese Veränderungen die Performance der B-Gruppe schwächen, insbesondere bei den Unternehmen der untersten Stufe des Investment-Grade (Baa3/BBB-).

Angesichts dieses Unterschieds würden die meisten Anleger Aktien mit einem Kreditrating von A als am sichersten und die der BBB-Gruppe als relativ sicher einstufen. Dabei ist alles unterhalb dieser Investment-Grade-Linie keine sichere Investition.

Sind alle Blue-Chip-Aktien sicher?

Im Allgemeinen sind Blue-Chip-Aktien sichere Investitionen. Das liegt daran, dass sie gut kapitalisiert sein müssen, um in dieser Elitegruppe zu sein. Einige stehen jedoch am Rande (z. B. haben eine Bonität von Baa3/BBB-), weshalb wir nicht kategorisch sagen können, dass alle Blue-Chip-Aktien sicher sind.

Die Geschichte hat bewiesen, dass dies wahr ist. Vor der Finanzkrise zum Beispiel betrachteten viele Investoren die ehrwürdige Investmentbank Lehman Brothers und den legendären Autohersteller General Motors als Blue-Chip-Aktien. Sie waren bekannt, gut etabliert und auf ihren Höchstständen gut kapitalisiert, aber ihre finanzielle Lage verschlechterte sich rapide, als die Weltwirtschaft in Turbulenzen geriet, was schließlich dazu führte, dass beide in Konkurs gingen und den Anlegern einen dauerhaften Verlust bescherten. Ebenso betrachteten die Investoren Enron früher einmal als eine Blue-Chip-Aktie, aber auch sie brach zusammen, was den Investoren irreparablen Schaden zufügte. Unterdessen ist General Electric in den letzten Jahren von einem Mitglied des Dow Jones Industrial Average, das zu den blauesten aller Blue Chips gehörte, aufgrund finanzieller Probleme zu einem Schatten seines früheren Selbst geworden. Der Industriegigant hat zwar keinen Konkurs angemeldet, aber seine finanziellen Probleme haben ihn gezwungen, mehrere Unternehmen zu verkaufen, um seine Schulden zu begleichen, was seinen Wert dauerhaft beeinträchtigt hat.

Angesichts dieser Geschichte sollten Investoren nicht automatisch davon ausgehen, dass alle Blue-Chip-Aktien völlig sicher sind. In der Regel sind sie jedoch in der Regel sicherer als die meisten anderen Investitionen an der Börse.

Sicher ist ein relativer Begriff

Keine Investition ist ohne Risiko. Blue-Chip-Aktien sind in der Regel weniger risikofreudig und gelten daher als sicherer als andere auf Aktien basierende Investitionsmöglichkeiten. Das liegt daran, dass einer der wichtigsten Bestimmungsfaktoren einer Blue-Chip-Aktie darin besteht, dass es sich um ein gut kapitalisiertes Unternehmen handeln muss, d.h. es sollte die finanzielle Stärke haben, einen unvermeidlichen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen.

