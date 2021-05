Sind Dividenden jetzt in Mode? Vorsicht zahlt sich aus!

Sind Dividenden jetzt in Mode? Ganz ehrlich: Das könnte ich mir auf absehbare Zeit zumindest gut vorstellen. Viele Investoren sind jetzt womöglich auf der Suche nach wertorientierten Möglichkeiten, um ihr Geld zu investieren. Vermutlich auch, weil einige Tech-Aktien zuletzt stark nachgegeben haben. Da können regelmäßige Ausschüttungen durchaus ein beruhigendes Qualitätsmerkmal sein.

Gerade wenn Dividenden jetzt in Börsenmode geraten sollten, dürfte das für Foolishe Investoren eines bedeuten: Es gilt, Vorsicht zu wahren. Hier sind zwei, drei Aspekte, die man als Investor bedenken sollte, wenn man jetzt auf Dividendenaktien setzen möchte. Es könnte dich womöglich vor einigen teuren Fehlern bewahren.

Dividenden in Mode? Die entscheidende Frage!

Wenn Dividenden in Mode geraten sollten, so könnte das dazu führen, dass Aktien mit einer Dividende plötzlich überaus gefragt sind. Der breite Markt neigt auch an solchen Stellen dazu, zu übertreiben. Wenn sich Zins- oder Inflationssorgen als weniger aktuell erweisen, könnte das zu einer Flucht in solche Werte führen. In der Regel führt das, wie so häufig, zu steigenden Kursen bei denjenigen Aktien, die gerade „in“ sind.

Foolishe Investoren investieren natürlich nicht in Modeerscheinungen des breiten Marktes, sondern stets unternehmensorientiert. Das bedeutet, man sollte, selbst wenn man als Investor jetzt ebenfalls vermehrt wertorientierte Aktien sucht, nicht bloß darauf blicken, wo es nette Ausschüttungen gibt. Das könnte ein falscher Ansatz sein.

Die viel relevantere Frage ist nämlich: Glaubst du an das Unternehmen über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinweg? Und vor allem: Würdest du die Aktie auch besitzen wollen, wenn die Dividende plötzlich wegfiele? Das kann zeigen, ob du den richtigen Fokus besitzt. Und eine Aktie vielleicht nur wegen der Ausschüttungssumme kaufen willst, ohne wirklich überzeugt vom Chance-Risiko-Verhältnis oder dem unternehmensorientierten Gesamtmix zu sein.

Selektiv und mit Blick auf andere Chancen investieren

Wenn Dividenden daher in Mode kommen sollten, ist es besonders wichtig, einen selektiven, Foolishen Blick zu wahren. Es geht nicht darum, die Sprinter des nächsten Jahres oder vielleicht der nächsten zwei Jahre zu identifizieren. Nein, langfristig orientiert sollte immer dein Fokus sein, an welchen Unternehmen du wirklich beteiligt sein willst. Ein wichtiges Fundament für deinen zukünftigen Erfolg.

Neben einem möglichen Fokus auf wertorientiertes Investieren solltest du dir außerdem die Frage stellen: Was sind die Opportunitätskosten, wenn ich jetzt meinen Ansatz verschiebe? Insbesondere mit Blick auf die Gesamtrendite über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg könnten Wachstumsaktien Dividenden- oder Value-Aktien weiterhin schlagen. Das ist schließlich keine Modeerscheinung, sondern häufig folgen solche Unternehmen starken, disruptiven Trends.

Dividenden könnten daher nach der Tech-Rallye und der Korrektur vieler Corona-Profiteure in Mode kommen. Mit Vorsicht könntest du hier gewiss kluge Entscheidungen treffen. Ob das jedoch langfristig orientiert die besten seind? Das gilt es kritisch zu hinterfragen.

Der Artikel Sind Dividenden jetzt in Mode? Vorsicht zahlt sich aus! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

