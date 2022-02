Sind Growth-Aktien jetzt ein sicherer Hafen? 3 Gründe dafür!

Growth-Aktien sind selten so etwas wie ein sicherer Hafen. Im Endeffekt sind und bleiben die Aktien volatil, teilweise noch nicht profitabel. Investoren sind bereit, einen signifikanten Aufpreis zu bezahlen, um sich einen Teil ihrer langfristig orientierten Perspektive zu sichern.

Allerdings schaffen es Growth-Aktien im Moment, ein wenig gegen den Markttrend zu schwimmen. Insbesondere zur neuen Woche und dem eskalierenden Ukraine-Konflikt machen viele dieser Aktien eine gute Figur. Riskieren wir einen Blick auf drei Gründe, warum dieses Thema sie kaum tangiert. Und warum etwas Sicherheit jetzt vielleicht enthalten ist.

Growth-Aktien: Teilweise sehr, sehr günstig!

Ein erster Grund, warum Growth-Aktien jetzt womöglich ein sicherer Hafen sind, hängt mit der Bewertung der Aktien zusammen. Das gilt zugegebenermaßen nicht für alle. Aber einige der spannendsten Vertreter haben nicht nur 50 % oder mehr an Wert eingebüßt. Nein, sondern die Bewertungen sind regelrecht preiswert.

Kurs-Umsatz-Verhältnisse im einstelligen Bereich sehen wir dort, wo vorher zweistellige Werte bezahlt worden sind. Vielleicht interessanter: Einige der Top-Aktien, die schon jetzt profitabel sind, werden mit niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnissen für ihr Wachstumspotenzial gehalten. Es reicht teilweise ein überschaubares Gewinnwachstum, damit sie aus einem Value-Blickwinkel interessant sind.

Natürlich wissen Foolishe Investoren, dass weiterhin eine Menge am Wachstum hängt. Aber auch die jeweiligen Megatrends sind teilweise sicherer und alltäglicher. Wer jetzt sehr bewusst auf Schnäppchenjagd bei profitablen, günstigen Growth-Aktien geht, der kann durchaus interessante Bewertungen vorfinden für das Wachstumspotenzial.

Schau dir die Unternehmen an!

Ein sicherer Hafen in der Ukraine-Krise kann eine Menge verschiedener Facetten haben. Gerade bei Growth-Aktien bin ich überzeugt: Viele der trendstarken Wachstumsaktien sind nicht tangiert. E-Commerce bleibt weiterhin ein Wachstumsmarkt. Auch das Streaming ist in Zukunft gefragt, egal was passiert. Digitalisierung, Telemedizin und andere Geschäftsbereiche ebenfalls.

Das heißt jedoch nicht, dass Growth-Aktien mit einer hohen Bewertung nicht weiter einbrechen können. Nein, ganz im Gegenteil, es reichen teilweise weniger gute Gründe, damit Aktien einbrechen können. Sich trotzdem jetzt unternehmensorientiert auf das Wachstumspotenzial zu konzentrieren kann auch hier bei den günstigen Bewertungen die Spreu vom Weizen trennen.

Ebenfalls entscheidend: Die aktuelle Quartalsberichtssaison ist ein guter Anlass, um sich auf die Unternehmen selbst zu konzentrieren. Hier zeigt sich, dass viele Wachstumsgeschichten im Moment sehr, sehr intakt sind.

Growth-Aktien: Sicherer Hafen, weil sie nicht tangiert sind?

Wenn wir uns die operative Basis vieler Growth-Aktien ansehen, so können wir außerdem eines sagen: Sie besitzen häufig einen US-Schwerpunkt. In der Ukraine oder in Russland haben sie hingegen wenig Engagement. Auch das kann zeigen, dass die derzeitigen Belastungen sie eigentlich kaum berühren.

Einige Wachstumsgeschichten sind natürlich derartig angelegt, dass sie rund um den Globus funktionieren sollten. Trotzdem kann man sich teilweise auch darauf besinnen, dass selbst ein Konflikt ihr unternehmensorientiertes Wachstumspotenzial nicht zerstört. Beziehungsweise, dass bei den jetzigen Bewertungen selbst in den Heimatmärkten noch viel Potenzial vorhanden ist.

Der Artikel Sind Growth-Aktien jetzt ein sicherer Hafen? 3 Gründe dafür! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022(Werbung)

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.(Werbung)

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images