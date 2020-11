Sind kurzfristige Kursschwankungen ein Grund zur Sorge?

Das Auf und Ab an den Finanzmärkten, die Volatilität, ist längst Teil des Alltags geworden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Aktien sich in ihrem Wert verändern. Sowohl positiv als auch negativ. Immerhin ist genau das das größte Versprechen einer Investition im Aktienmarkt: Die Chance auf eine positive Wertentwicklung der eigenen Anlage. Trotzdem versetzen Kursschwankungen Anleger immer wieder in Unbehagen. Auch jetzt, da die Kurse der starken US-Tech-Werte eine Abwärtsbewegung erleben, sind Anleger verunsichert. Doch wie gefährlich sind kurzfristige Kursschwankungen eigentlich? Und wie brauchbar ist Volatilität als Risiko Messwert für eine Investition?

