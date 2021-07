Sinequa ist Leader für Cognitive Search in 2021-Analysten-Report

Unabhängiges Beratungsinstitut stuft die Enterprise-Search-Lösung als strategisches Tool für anspruchsvollste und wertvollste Anwendungsfälle ein

Sinequa, Spezialist für Enterprise Search, wurde jetzt als Leader in „The Forrester Wave™: Cognitive Search, Q3 2021“ ausgezeichnet. Als neueste Generation der Unternehmenssuche nutzt die kognitive Suche von Sinequa KI-Technologien wie die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing) und maschinelles Lernen, um digitale Inhalte aus verschiedenen Datenquellen aufzunehmen, zu verstehen, zu organisieren und abzurufen. Im Bereich Anwendungsentwicklung und -bereitstellung (AD&D) sind Knowledge-Discovery-Lösungen wie Sinequa inzwischen zu einem wichtigen Werkzeug geworden.

Der Forrester Wave™ 2021-Report ist eine der tiefgehendsten Marktanalysen für kognitive Suche. Er evaluiert jeden Anbieter anhand von 26 Kriterien, darunter Daten, Intelligenz, Entwicklung, Endnutzer, Umfang, Betrieb und Architektur, in drei Kategorien: aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. In seiner Bewertung identifizierte Forrester die 13 wichtigsten Anbieter von kognitiver Suche (Amazon Web Services, Coveo, Elastic, Google, Grazitti Interactive, IBM, IntraFind, Lucidworks, Micro Focus, Microsoft, Mindbreeze, Sinequa und Squirro), analysierte und bewertete sie. Der aktuelle Bericht steht unter https://www.sinequa.com/assets/analysis/forrester-2021/ zum Download bereit. Er zeigt, wie die einzelnen Anbieter abschneiden und hilft Fachleuten im Bereich AD&D bei der Auswahl der richtigen Lösung für ihre Anforderungen.

Der Report beschreibt Sinequa wie folgt: „Die kognitive Suchlösung ist umfassend und anpassbar für die anspruchsvollsten und geschäftskritischsten Anwendungsfälle weltweit. Kunden von Sinequa setzen die Suche strategisch ein, um menschliche Intelligenz zu erweitern und Fachleute in den Bereichen Biotechnologie, Finanzdienstleistungen, Industrieunternehmen, Geheimdienste und anderen zu unterstützen. Sinequa ist besonders geeignet für Unternehmen mit komplexen und hochwertigen Anwendungsfällen. Die Enterprise-Search-Plattform unterstützt die meisten menschlichen Sprachen unter allen evaluierten Anbietern und eignet sich damit insbesondere für globale Unternehmen und Organisationen. Die jüngste Partnerschaft mit Microsoft zur Integration der Plattform in Azure ist ideal für Azure-Kunden.“

Über Sinequa

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der großen und komplexe Organisationen eine intelligente Unternehmenssuch- und Analyseplattform bereitstellt. Die Beschäftigten der Sinequa-Kunden erhalten dadurch verwertbare Informationen in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen und steigern ihre Produktivität. Die Sinequa-Plattform wurde durch die Erfahrung in Projekten für große Organisationen, in komplexen Umgebungen mit großen und vielfältigen Daten und Inhalten geschaffen. Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft weltweit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und Geschäftspartnern.

