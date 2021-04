SIXT bereitet sich auf Impfkampagne vor

SIXT bietet allen Mitarbeitern in Deutschland eine freiwillige Corona-Schutzimpfung an, sobald die Freigabe der Bundesregierung vorliegt, und trägt damit zur Bekämpfung der Pandemie bei

Die Impfungen werden von mobilen Betriebsärzten an mehreren Standorten durchgeführt

Alexander Sixt: „Wir wollen unseren Beitrag zur Eindämmung dieser globalen Pandemie leisten. Betriebsinterne Impfungen können hier ein wesentlicher Baustein sein. Im Vordergrund der Aktion steht für uns vor allem eines: der wirksame Schutz des wichtigsten Guts von SIXT - nämlich unserer Mitarbeiter.“

Pullach, 29. April 2021 - Der Mobilitätsanbieter SIXT bereitet sich auf eine freiwillige Impfkampagne für alle Mitarbeiter in Deutschland vor. Sobald die Bundesregierung Betriebsärzte für Impfungen zulässt, erhalten die Beschäftigten die Möglichkeit, sich bundesweit, an 13 von SIXT eingerichteten Impfzentren impfen zu lassen. Spätestens zum Juni dieses Jahres soll die Aktion starten, mehrere Impf-Teams kommen parallel zum Einsatz. Jedes Team kann pro Tag bis zu 80 Impfungen durchführen. Diese zusätzlichen betriebsinternen Impfungen können ein wirksames und effizientes Mittel sein, um die Durchimpfung der Bevölkerung zu beschleunigen.

Zu den SIXT-Impfzentren gehören die Standorte Pullach, Berlin und Rostock, außerdem Trainingszentren und weitere Standorte in ausgewählten Ballungsräumen. Alle Mitarbeiter erhalten dadurch mit akzeptablen Anfahrtsentfernungen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Anfahrten organisiert SIXT für die Mitarbeiter und stellt dafür Fahrzeuge zur Verfügung. Partner bei der großangelegten Aktion ist das Unternehmen CompanyCheck Deutschland GmbH, ein erfahrener Dienstleister im Bereich Arbeitsmedizin aus Hamburg. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichneten beide Firmen in der vergangenen Woche.

Alexander Sixt, Vorstand der Sixt SE: „Mit der Impfkampagne wollen wir unseren Beitrag zur Eindämmung dieser globalen Pandemie leisten. Betriebsinterne Impfungen zusammen mit den umfangreichen Erfahrungswerten der Betriebsärzte mit den Abläufen von großangelegten Impfkampagnen sind aus unserer Sicht hierbei ein wesentlicher Baustein. Natürlich bieten wir unseren Mitarbeitern die Impfung auf freiwilliger Basis an. Im Vordergrund steht für uns bei der Aktion vor allem eines: der wirksame Schutz des wichtigsten Guts von SIXT - nämlich unserer Mitarbeiter.“

Friederike Reichenberger, Executive Vice President Global People Management: „Wir stehen im engen Austausch mit den Behörden und sind bereit, schnellstmöglich mit der Impfung unserer Mitarbeiter zu starten. Unsere mobilen Betriebsärzte führen die Impfungen professionell, sicher und effizient durch. Unterstützung erhalten die Betriebsärzte von zusätzlichem, speziell geschultem Personal. Alle unsere Mitarbeiter werden die Möglichkeit zur Impfung haben, sobald genügend Impfdosen zur Verfügung stehen.“

Mit der Impfaktion setzt SIXT ein weiteres Zeichen für den Schutz von Kunden und Mitarbeitern im Kampf gegen die Pandemie. Seit Ausbruch von Covid-19 hat das Unternehmen sämtliche Geschäftsprozesse konsequent weiter digitalisiert, um die gesundheitlichen Gefahren für Kunden wie Mitarbeiter zu minimieren. An den Stationen vor Ort hat SIXT die Interaktion zwischen Counter-Mitarbeitern und den Kunden auf ein Mindestmaß reduziert. Zusätzlich hat das Unternehmen seit Beginn der Pandemie kontinuierlich in organisatorische und technische Schutzmaßnahmen investiert, welche über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehen und auf den Empfehlungen der WHO basieren. Dazu kommen umfassende Möglichkeiten zu mobilem Arbeiten für ca. 3.000 Mitarbeiter in den Bereichen Headquarter, Service Center und Sales. SIXT hat dazu unter anderem Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in digitale Arbeitsumgebung und Infrastruktur getätigt, außerdem Mitarbeiter geschult und spezielle Tools entwickelt.

Über SIXT: Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt: Sixt SE Kathrin Greven / Stefanie Seidlitz Sixt Central Press Office Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700 Mail: pressrelations@sixt.com