SIXT und Accor schließen eine mehrjährige strategische Partnerschaft

Bei Buchung eines Mietwagens von SIXT erhalten Kunden ab sofort Bonuspunkte für das Loyalty-Programm ALL - Accor Live Limitless

Regine Sixt, Senior Executive President International Marketing, Sixt SE: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Accor. Diese strategische Partnerschaft ist der Schulterschluss zweier starker Marken, die damit ihre Strahlkraft weiter erhöhen: Hier bündeln zwei Premium-Marken im Tourismusbereich ihre Kräfte, um Synergien zu schaffen und weiter zu wachsen. SIXT wird künftig zum bevorzugten und verlässlichen Mobilitätspartner für ALL-Mitglieder.“

Pullach, 01. Februar 2022 - SIXT, einer der weltweit führenden internationalen Mobilitätsdienstleister, und Accor, eine weltweit führende Hotelgruppe, geben eine zukunftsorientierte strategische Partnerschaft bekannt. Diese Allianz zweier führender europäischer Unternehmen der Tourismusbranche bietet zusätzliche attraktive Vorteile für Gäste und Mitarbeiter von Accor - weltweit und kostenlos - und wird zugleich die globale Markensichtbarkeit von SIXT bei Geschäfts- und Leisure-Kunden erhöhen. Als ein umfassendes, vollintegriertes Ökosystem verfügt Accor über ein breitgefächertes Markenportfolio und bietet in über 5.200 Hotels sowie 10.000 Restaurants und Bars in 110 Ländern vom Economy- bis zum Luxussegment einzigartige Erlebnisse. Zum Portfolio der Gruppe gehören unter anderem weithin bekannte Marken wie Raffles, Fairmont, Sofitel, Mövenpick, Pullman, Novotel, Mercure und die ibis-Familie.

Mit seinem Lifestyle-Bonusprogramm ALL - Accor Live Limitless setzt Accor neue Maßstäbe in der Hotelbranche: Als Teil der ‚Augmented Hospitality‘-Strategie von Accor bietet das Programm seinen Mitgliedern einmalige, aber auch alltägliche Erlebnisse, die über die klassische Hotellerie hinausgehen. So haben Mitglieder Zugang zu einzigartigen Erlebnissen in einer Vielzahl von Bereichen: von Reisen, Wellness und Sport bis hin zu Gastronomie, Shopping und Unterhaltung.

Punktepakete für Accor-Kunden, wenn sie bei SIXT buchen Im Rahmen der langfristigen Zusammenarbeit können ALL-Mitglieder bei der Buchung eines Mietwagens bei SIXT Punkte für das ALL-Bonusprogramm sammeln. Dabei profitieren ALL-Mitglieder von Punktepaketen mit 200 bis hin zu 500 ALL-Punkten für eine Mietwagenbuchung bei SIXT. Diese werden zu bestehenden Punkten hinzugefügt, sodass sie noch mehr Möglichkeiten haben, die vielen Vorteile des ALL-Ökosystems zu genießen.

Mehdi Hemici, SVP Business Development & Partnerships, Accor: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SIXT. Diese Partnerschaft bringt zwei wichtige Akteure der Tourismusbranche zusammen, die beide ständig bestrebt sind, ihre Kundenbindungsprogramme zu verbessern und Synergien zu schaffen, die einen hohen Mehrwert für die Mitglieder bieten. Unsere Beziehung zu SIXT wird unser Lifestyle-Loyalty-Programm ALL - Accor Live Limitless stärken und unsere ‚Augmented Hospitality‘-Strategie weiter mit Leben füllen, indem wir unseren Mitgliedern weltweit weitere einzigartige Vorteile bieten und das Gästeerlebnis auch über unsere Hotels hinaus erweitern. Mobilität wird immer mehr zu einem wichtigen Treiber der ALL-Strategie, und diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, sie weiterzuentwickeln und zu beschleunigen.“

Über Accor Accor ist eine weltweit führende Hospitality-Gruppe, die einzigartige Erlebnisse in mehr als 5.200 Hotels sowie 10.000 Restaurants und Bars in 110 Ländern bietet. Als eines der vielfältigsten und am besten integrierten Hospitality-Ökosysteme umfasst Accor mehr als 40 Luxus- Premium-, Midscale- und Economy-Hotelmarken, einzigartige Lifestyle-Konzepte, Veranstaltungsorte und Nachtclubs, Restaurants und Bars, Co-Working-Spaces und vieles mehr. Accors einzigartige Position in der Lifestyle-Hotellerie - einer der am schnellsten wachsenden Segmente der Branche - wird von Ennismore angeführt, einem kreativen Hospitality-Unternehmen mit einem globalen Portfolio von Marken, die von Gründern und Unternehmern entwickelt wurden. Damit verfügt Accor über ein unvergleichliches Portfolio einzigartiger Marken und rund 260.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Das Treueprogramm ALL - Accor Live Limitless ist Lifestyle-Begleiter für 68 Millionen Kundinnen und Kunden und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Belohnungen, Serviceangeboten und Erlebnissen. Mit den Initiativen Planet 21-Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE und dem ALL Heartist Fund setzt die Gruppe einen Fokus auf positive Maßnahmen in den Bereichen Geschäftsethik, verantwortungsvoller Tourismus, ökologische Nachhaltigkeit, Engagement für die Gemeinschaft sowie Vielfalt und Inklusion. 1967 gegründet, hat Accor SA den Hauptsitz in Frankreich. Die Unternehmensgruppe ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code: ACCYY) notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website group.accor.com oder auf Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram.

Über ALL - Accor Live Limitless ALL - Accor Live Limitless ist ein Lifestyle-Begleiter für das tägliche Leben. ALL setzt auf den Marken, Services und Partnerschaften des Accor Netzwerks auf und erweitert sie. ALL bietet engagierten Kunden besondere Erlebnisse und Prämien und ermöglicht es ihnen weit über ihren Hotelaufenthalt hinaus, die Bereiche „Live“, „Work“ und „Play“ zu erleben - zuhause und auf der ganzen Welt. Aufgrund dieses vielfältigen Angebots erweckt Accor seine Augmented Hospitality-Strategie mit neuen digitalen Plattformen, bedeutenden Partnerschaften (Kreditkarten, Mobilität, Fluggesellschaften, Unterhaltung mit AEG, IMG, Paris Saint-Germain) und einem globalen Roll-Out-Plan für all seine Gäste und 68 Millionen Loyalty-Mitglieder zum Leben.

Über SIXT Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern konnte seinen Umsatz im Geschäftsbereich Mobility seit 2009 mehr als verdoppeln und erwirtschaftete 2019 in diesem Segment Umsatzerlöse von 2,49 Mrd. Euro (Gesamtkonzern 3,31 Mrd. Euro) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Im Jahr 2021 steuert SIXT bereits wieder auf ein Rekordjahresergebnis zu und verzeichnete im dritten Quartal operativ das beste Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

