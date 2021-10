SIXT erreicht bei den diesjährigen Readers’ Choice Awards von Condé Nast Traveler Platz 3 der Autovermieter in den USA

SIXT wird von Condé Nast Traveler mit dem Readers’ Choice Award als Top 3 unter den Autovermietern in den USA ausgezeichnet



Mehr als 800.000 Condé Nast Traveler-Leser haben ihre Reiseerfahrungen auf der ganzen Welt bewertet



Michael Meissner, Präsident und COO, SIXT USA: „Unsere Kunden zu begeistern ist eine unserer Kernkompetenzen, und wir fühlen uns geehrt, dass die Leser von Condé Nast Traveler auf der ganzen Welt SIXT zu einem der drei besten Autovermieter in den USA gewählt haben - ein Markt, der für uns als einer der wichtigsten Wachstumsmärkte enorm an Bedeutung gewonnen hat.“



Pullach, 08. Oktober 2021 - Condé Nast Traveler hat die Ergebnisse seiner jährlichen Readers’ Choice Awards bekannt gegeben: SIXT wurde mit Platz 3 der besten Autovermieter in den USA ausgezeichnet. Mehr als 800.000 Leser von Condé Nast Traveler bewerteten ihre Reiseerfahrungen auf der ganzen Welt, um einen umfassenden Überblick über ihre liebsten Reiseorte zu geben. Der Readers’ Choice Award ist die renommierteste und am längsten bestehende Auszeichnung in der Reisebranche. Die vollständige Liste der Gewinner ist hier verfügbar.

Michael Meissner, Präsident und COO, SIXT USA: „Wir verstehen uns als Gastgeber für unsere Kunden und unser Premiumanspruch zieht sich als roter Faden durch unsere Produkte, Services und Prozesse. Darüber hinaus ist es eine unserer Kernkompetenzen, unsere Kunden zu begeistern, und wir fühlen uns geehrt, dass die Leser von Condé Nast Traveler auf der ganzen Welt SIXT zu einem der drei besten Autovermieter in den USA gewählt haben - ein Markt, der für uns als einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für SIXT enorm an Bedeutung gewonnen hat.“

SIXT ist im Jahr 2011 in den US-Markt eingestiegen und konnte seine Position zuletzt als viertgrößter Autovermieter in den USA ausbauen. Damit ist SIXT aktuell mit 100 Standorten auf dem größten Autovermietungsmarkt der Welt mit einem Marktvolumen von mehr als 32 Mrd. US-Dollar in 2019 vertreten. Erst im vergangenen Jahr hat SIXT seine Expansionsstrategie mit dem Erwerb von 10 strategisch wichtigen Flughafenstationen und der Einführung des Auto Abos SIXT+ trotz der Pandemie weiter vorangetrieben und damit die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Die Entwicklung von SIXT in den USA wird nun durch die Auszeichnung unterstrichen. Die Platzierung als Top 3 unter den Autovermietern zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zum vierten Platz aus dem vergangenen Jahr einen weiteren Gang zugelegt hat.

Kunden können bei SIXT rent an weltweit mehr als 2.000 SIXT Stationen in rund 110 Ländern Fahrzeuge mieten. SIXT rent steht über die SIXT App zur Verfügung, die in nur einer App Produkte aus den Bereichen Fahrzeugvermietung ebenso wie Carsharing und Fahrdienste (SIXT ride) sowie Auto Abos (SIXT+) anbietet. Durch die Einbindung von Kooperationspartnern bietet die integrierte Mobilitätsplattform ONE Kunden auf der ganzen Welt Zugang zu einer Flotte von über 200.000 Fahrzeugen, den Services von 1.500 Kooperationspartnern und rund 1,5 Millionen Fahrern.

Die Readers’ Choice Awards 2021 werden auf der Website von Condé Nast Traveler unter cntraveler.com/rca veröffentlicht und in der November-Ausgabe präsentiert. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an awards@condenasttraveler.com.

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern konnte seinen Umsatz im Geschäftsbereich Mobility seit 2009 mehr als verdoppeln und erwirtschaftete 2019 in diesem Segment Umsatzerlöse von 2,49 Mrd. Euro (Gesamtkonzern 3,31 Mrd. Euro) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

