SIXT gewinnt den erfahrenen Reise- und Mobilitätsmanager Thomas C. Kennedy als President und Chief Financial Officer SIXT USA und bekräftigt damit sein Engagement im und seine Investitionen in den US-amerikanischen Markt

Als langjähriger CFO von Hertz, der Hilton-Hotelgruppe und von Vanguard Car Rental bringt Tom Kennedy einzigartige Branchen- und Marktkenntnis mit



Mit der Personalie läutet SIXT die nächste Stufe seiner Internationalisierungs- und Wachstumsstrategie ein



Alexander Sixt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tom Kennedy einen hochgradig versierten Branchen- und Marktkenner für SIXT in den USA gewinnen konnten. Er ist im amerikanischen Markt bestens vernetzt und bringt die Expertise mit, die SIXT in den USA für das nächste Wachstumslevel braucht.“



Pullach, 12. November 2020 - Der internationale Mobilitätsdienstleister SIXT gewinnt den renommierten und erfahrenen Reise- und Mobilitätsmanager Thomas C. Kennedy als President und Chief Financial Officer (CFO) für SIXT in den USA. Mit fast 30 Jahren Erfahrung ist Kennedy ein im amerikanischen Reise- und Mobilitätsmarkt ausgewiesener Experte, der in seinen vorherigen Positionen als CFO für Hertz Global Holdings, für die globale Hotelkette Hilton sowie für Vanguard Car Rental (Alamo Rent-a-Car and National Car Rental) zentrale Wachstums- und Turnaround-Initiativen verantwortete. Mit dieser Personalie läutet SIXT die nächste Stufe seiner Internationalisierungs- und Wachstumsstrategie ein.

Alexander Sixt, Vorstand für Strategie und Organisation der Sixt SE: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tom Kennedy einen hochgradig versierten Branchen- und Marktkenner für SIXT in den USA gewinnen konnten. Er ist im amerikanischen Markt bestens vernetzt und bringt die Expertise mit, die SIXT in den USA für das nächste Wachstumslevel braucht. Dieser Schritt zeigt, welche Relevanz wir dem amerikanischen Markt beimessen und, welches Wachstumspotenzial wir dort für SIXT sehen. Unser aufrichtiger Dank gilt Sebastian Birkel, der maßgeblich dazu beigetragen hat, unsere Expansion in den USA weitervoranzutreiben und den Markt zu dem entwickelt hat, was er heute ist: Unser zweitgrößter Markt nach unserem Heimatmarkt Deutschland und sicherlich die wichtigste strategische Säule für das zukünftige Wachstum von SIXT. Wir freuen uns darüber, dass er in unserem Unternehmen bleiben wird und, dass wir diesen geschätzten Kollegen bald wieder in Deutschland begrüßen dürfen.“

Tom Kennedy, neuer President und CFO SIXT USA: „SIXT ist ein führender globaler Mobilitätsanbieter, der innovativ, technologieorientiert, kapitalstark und - was am wichtigsten ist - unermüdlich bemüht ist, seine Kunden mit seinen Produkten und Dienstleistungen zu begeistern. Ich freue mich darauf, mit der SIXT-Familie und dem gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die unserer Meinung nach aktuell einmalige Gelegenheit auf dem amerikanischen Markt zu nutzen.“

SIXT ist 2011 in den US-Markt eingestiegen und konnte sich zuletzt zum drittgrößten Autovermieter an der West- und Ostküste entwickeln. Im Ergebnis ist SIXT aktuell mit erstmals 100 Standorten auf dem größten Autovermietmarkt der Welt mit einem Marktvolumen von mehr als 32 Mrd. US-Dollar präsent. Erst in diesem Jahr hat SIXT seine Expansionsstrategie mit dem Kauf von 10 strategisch wichtigen Flughafenstationen und dem Launch des Auto-Abos SIXT+ trotz der Corona-Pandemie weiter ausgebaut und die Weichen für weiteres Wachstum nach der Krise gestellt.

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

