SIXT gewinnt renommierten E-Commerce Manager James Adams als Chief Commercial Officer von Booking.com und verstärkt damit den Ausbau des wachstumsstarken Digitalgeschäft mit der Mobilitätsplattform SIXT ONE

Als ehemaliger Chief Commercial Officer der Mobilitäts- und Transportsparte von Booking.com vereint Adams fundierte Branchenkenntnisse mit einer ausgewiesenen Expertise im Bereich E-Commerce



In seiner neuen Position als Chief Commercial Officer (CCO) zeichnet Adams für die Bereiche E-Commerce, Pricing & Yield Management sowie Advanced Profit & AI verantwortlich



Alexander Sixt: „James ist ein äußerst versierter und erfahrener E-Commerce Experte und wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Er wird unser boomendes Digitalgeschäft mit der Mobilitätsplattform SIXT ONE weiter ausbauen und neue Wachstums- und Umsatzpotenziale erschließen.“



Pullach, 18. Dezember 2020 - Der internationale Mobilitätsdienstleister SIXT stellt wichtige Weichen für weiteres Wachstum und benennt für die Leitung des boomenden Digitalgeschäfts erstmalig einen Chief Commercial Officer (CCO): Mit James Adams übernimmt ein branchenerfahrener Manager und ausgewiesener E-Commerce Experte diese Position und damit die Leitung des neugeschaffenen Geschäftsbereich „E-Commerce & Revenue Management“, der die Themen E-Commerce, Pricing & Yield Management sowie Advanced Profit & AI umfasst.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung bringt der 37-jährige Brite beste Qualifikationen für die neue Aufgabe mit: Vor seinem Eintritt in den SIXT-Konzern baute er als Partner bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman den Bereich „Travel & Leisure“ mit auf. Im Jahr 2014 wechselte er in den Vorstand der Mietwagen-Plattform Rentalcars.com, wo er als Commercial Director wegweisende Innovationen in den Bereichen Produkte, Kundenerfahrung und Revenue Management auf den Weg brachte und so das internationale Wachstum des Unternehmens erfolgreich vorantrieb. Nach der Fusion von Rentalcars.com mit dem Schwesterunternehmen Booking.com, einer der weltweit größten Reiseplattformen, übernahm Adams 2018 zusätzlich zu seiner Rolle als Managing Director bei Rentalscars.com die Position des Chief Operating Officer für die Mobilitäts- und Transportsparte von Booking.com. In dieser Funktion verantwortete er das Revenue & Supply Management sowie Sales & Marketing.

Alexander Sixt, Vorstand für Strategie und Organisation der Sixt SE: „James ist ein äußerst versierter und erfahrener E-Commerce Experte und wir freuen uns sehr, dass wir ihn für die strategische Schlüsselrolle des Chief Commercial Officers gewinnen konnten. Das zeigt das riesige Potenzial, welches SIXT birgt. Annähernd 40 Prozent unseres Konzernumsatzes kommen mittlerweile aus dem E-Commerce. James wird unser boomendes Digitalgeschäft mit der Mobilitätsplattform SIXT ONE weiter ausbauen und neue Wachstums- und Umsatzpotenziale erschließen.“

James Adams, Chief Commercial Officer der Sixt SE: „SIXT ist für mich einer der spannendsten und performantesten Player der internationalen Mobilitätsbranche. Wir sind auf dem besten Weg, uns zum weltweit führenden Anbieter digitaler Mobilität zu entwickeln. Ich freue mich sehr darauf, diese Transformation in meiner neuen Rolle intensiv weiter voranzutreiben und unser Digitalgeschäft mit unserer Innovationskraft, Tech-Affinität und absoluten Kundenorientierung zu einer der zentralen strategischen Säulen unseres zukünftiges Unternehmenswachstums auszubauen.“

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt:

Sixt SE

Kathrin Greven / Stefanie Seidlitz

SIXT Central Press Office

Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700

Mail: pressrelations@sixt.com