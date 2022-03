Sixt gibt Dividende bekannt

Der Autovermieter Sixt SE (ISIN: DE0007231326) will der kommenden Hauptversammlung am 28. Juni 2022 für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 127,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,89 Prozent für die Stammaktien.

Sixt hatte in den letzten zwei Jahren nur die Mindestdividende für die Vorzugsaktien in Höhe von 0,05 Euro je Vorzugsaktie ausbezahlt. Im Jahr 2019 wurde den Stammaktionären letztmals eine Dividende von 2,15 Euro und den Vorzugsaktionären eine Dividende von 2,17 Euro für das Geschäftsjahr 2018 ausbezahlt.

Sixt hat nach der Auswertung vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2021 mit einem Konzerngewinn vor Steuern (EBT) von 442,2 Mio. Euro das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt. Es liegt um 43,4 Prozent über dem EBT im Vor-Corona-Jahr 2019 (308,2 Mio. Euro). Gegenüber dem Vorjahr wächst das EBT um 523,7 Mio. Euro. Der Konzernumsatz kletterte um 49,0 Prozent auf 2,28 Mrd. Euro. Unter dem Strich stand ein Konzernüberschuss von 313,2 Mio. Euro nach 2,0 Mio. Euro im Vorjahr.

Sixt geht für das Geschäftsjahr 2022 von einem deutlich steigenden Konzernumsatz gegenüber 2021 aus. Das Konzern-EBT wird in einer Spanne von 380 bis 480 Mio. Euro erwartet.

Redaktion MyDividends.de