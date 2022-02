SIXT hat seinen Markenwert mehr als verdreifacht und ist damit die weltweit am schnellsten wachsende Marke im Bereich Autovermietung

Pullach, 22. Februar 2022 - SIXT verzeichnet weltweit den mit Abstand am schnellsten wachsenden Markenwert im Bereich Autovermietung. Der internationale Mobilitätsdienstleister steigerte seinen Markenwert von 2017 bis 2022 um 265% von 318 Millionen Euro auf 1,161 Milliarden Euro. Das entspricht mehr als einer Verdreifachung des Markenwerts und geht aus einer Studie der international renommierten Unternehmensberatung Brand Finance hervor. Die Ergebnisse veröffentlichte Brand Finance heute in seinem Automotive Industry Report 2022. SIXT gehört demnach aufgrund seiner erfolgreichen Internationalisierung und konsequenten Digitalisierung seiner Produkte und Services nun weltweit zu den wertvollsten Marken im Bereich Autovermietung. Im Heimatmarkt Deutschland liegt SIXT damit in Sachen Markenstärke auf gleicher Höhe mit Weltmarken wie BMW, Nike, IKEA oder der Telekom. Auch die raschen und entschlossenen Reaktionen des Unternehmens auf die COVID-19-Pandemie machen sich im Ergebnis der Studie von Brand Finance bemerkbar: Trotz starker Auswirkungen auf die Reise- und Tourismusbranche hat sich der Markenwert von SIXT auch im vergangenen Jahr deutlich gesteigert.

Investitionen zahlen sich aus, Wettbewerb beim Wachstum der Markenstärke abgehängt Die massive Steigerung des Markenwerts ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich die strategischen Wachstumsmaßnahmen, die SIXT in den letzten Jahren und auch während der COVID-19-Pandemie umgesetzt hat, positiv auswirken. Darunter fallen beispielsweise die antizyklischen Investitionen in die Erweiterung des US-Stationsnetzes während der Krise, der international erfolgreiche Roll-Out des Auto-Abo-Angebots SIXT+ sowie die stetige Verbesserung der digitalen Prozesse im Sinne des Kunden. Laut Brand Finance ist das beeindruckende Wachstum des Markenwerts von SIXT auch darauf zurückzuführen, dass die Kunden den Mobilitätsdienstleister mit Loyalität, Vertrauen und Bindung für ein über Jahre oder sogar Jahrzehnte eingehaltenes Premium-Versprechen belohnen. Auch die Expansion nach Australien als größtes Franchise-Land in der Geschichte des Konzerns sowie neue strategische Partnerschaften tragen dazu bei, dass sich der Markenwert von SIXT in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht hat - während die Mehrzahl der Wettbewerber im gleichen Zeitraum lediglich Steigerungen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich vorweisen kann.

USA und Frankreich mit großem Anteil am Markenwert Auch abseits des traditionell starken Heimatmarktes Deutschland konnte SIXT seinen Markenwert erheblich steigern: Mit einem Anteil von 283 Millionen Euro am Gesamt-Markenwert von SIXT tragen insbesondere die USA als wichtigster Wachstumsmarkt des Unternehmens schon heute massiv zu dessen Premium-Position im Bereich Mobility bei. Es folgt Frankreich mit einem Anteil von 164 Millionen Euro. Anteiliger Spitzenreiter beim Markenwert von SIXT ist Deutschland mit 351 Millionen Euro.

Robin Ruschke, Senior Vice President Global Brand Strategy & Communications der Sixt SE: „Die Ergebnisse dieser Studie belegen einmal mehr eindrucksvoll, dass sich die fortlaufenden Investitionen in die Premium-Marke SIXT auszahlen. Ein Markenwert von über einer Milliarde Euro bedeutet mehr als eine Verdreifachung seit 2017 und beweist, dass wir uns durch die erfolgreiche Internationalisierung sowie konsequente Digitalisierung unserer Produkte und Services deutlich vom Wettbewerb abheben. Unser starkes Wachstum beim Markenwert ist das Resultat strategischer Entscheidungen und einer konsequenten Ausrichtung als Premium-Mobilitätsdienstleister“

David Haigh, CEO & Chairman von Brand Finance: „Der Markenwert von SIXT hat in den letzten fünf Jahren eine unglaubliche Wachstumsrate von 265% verzeichnet und SIXT ist damit eine der Top-Marken im Brand Finance Car Rental Services 10 2022 Ranking. Die Strategie der internationalen Expansion in Verbindung mit der Förderung strategischer Partnerschaften im Automobil-, Technologie- und Tourismussektor sowie die Einführung neuer Abo-Modelle zahlen sich deutlich aus.“

Ansatz und Methodik Umgesetzt wurde die aufwendige Markenwert-Studie, mit dem Stichtag 1. Januar 2022, von der internationalen Unternehmensberatung Brand Finance. Gegründet im Jahr 1996 und mit Hauptsitz in London, ist Brand Finance die weltweit führende unabhängige Beratung für Markenstrategie.

Um die Stärke von Marken wie SIXT zu berechnen, untersucht Brand Finance unterschiedlichste Faktoren wie Markenkernwert (Beachtung, Vorliebe, Empfehlung, Sympathie), Qualität der Fahrzeuge, Marktpräsenz, Umsatz, Umsatzwachstum, Website-Besuche, Erwähnungen in sozialen Medien sowie die durchschnittliche Anzahl der Anmietungen pro Fahrzeug und andere Betriebsergebnisse, die durch den Aufbau von Kundenbindung beeinflusst werden können.

Berechnet hat Brand Finance den Markenwert von SIXT in den sieben Märkten Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Großbritannien, USA und Belgien. Bei der Bewertung wurden die Anforderungen der ISO 10668-Normen für die Markenbewertung eingehalten.

