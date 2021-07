SIXT hilft den Opfern der Flutkatastrophe - mit kostenlosen Transportfahrzeugen für Hilfsorganisationen, einer Spendenaktion sowie Sonderurlaub für betroffene Mitarbeiter

SIXT stellt ab sofort, kostenlos und unbürokratisch Vans und Trucks zum Einsatz im Katastrophengebiet zur Verfügung; einfache Buchung und Information per Hotline und E-Mail



Betroffene Mitarbeiter sowie Mitarbeiter, deren Angehörige betroffen sind, erhalten fünf Tage Sonderurlaub



Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ unterstützt die kleinsten Opfer der Flutkatastrophe mit einer deutschlandweiten Spendenaktion



Pullach, 20. Juli 2021 - Der internationale Mobilitätsanbieter SIXT hilft den Opfern der Flutkatastrophe im Westen und Süden von Deutschland: Ab sofort stellt das Unternehmen kostenlos und unbürokratisch Fahrzeuge für Hilfslieferungen und zur Versorgung der betroffenen Regionen bereit. Hilfsorganisationen haben unter der Rufnummer 089-15908795 oder per E-Mail an sixthilft@sixt.com die Möglichkeit, Transportfahrzeuge zu buchen. Dafür ist nur ein Nachweis notwendig, dass die Unterstützung im Auftrag einer Hilfsorganisation geleistet wird. Die Vans und Trucks können stunden-, tages- oder wochenweise kostenfrei genutzt werden. Da deutschlandweit Bedarf an Transportfahrzeugen für Hilfsgüter in die betroffenen Regionen besteht, gilt das Angebot von SIXT entsprechend im gesamten Land.

Daniel Marasch, Vorstand Van&Truck der Sixt SE: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, schnelle Hilfe für die Betroffenen der Flutkatastrophe zu leisten. Deshalb war für uns klar, dass wir Fahrzeuge kostenfrei und unbürokratisch zur Verfügung stellen. Damit können Hilfsgüter transportiert und Versorgungslücken übergangsweise geschlossen werden. Als gebürtiger Rheinland-Pfälzer fühle ich auch persönlich mit den Opfern und Helfern.“

Darüber hinaus unterstützt SIXT auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Alle Mitarbeiter, die selbst oder deren Angehörige vom Hochwasser betroffen sind, erhalten fünf Tage Sonderurlaub. Zudem hat die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ zu einer deutschlandweiten Spendenaktion aufgerufen, um vor allem die kleinsten Opfer der Flutkatastrophe zu unterstützen.

Regine Sixt, Vorstandsvorsitzende der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“: „Die Nachrichten der letzten Tage sind erschütternd! Wir bei SIXT betrachten uns als besonders gefordert, auch im Hinblick auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden in den Katastrophengebieten, die von den unvorstellbaren Wassermengen überrascht wurden. Wir müssen und möchten selbstverständlich sofort dort helfen, wo es aktuell am nötigsten ist. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die selbst betroffen sind oder betroffene Angehörige haben, ermöglichen wir es, sich fünf Tage bezahlten Sonderurlaub zu nehmen. Helfern und Hilfsorganisationen stellt Sixt unentgeltlich Transporter und Trucks zur Verfügung. Zudem haben wir mit der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung „Tränchen Trocknen“ zu einer deutschlandweiten Spendenaktion aufgerufen. Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung hilft insbesondere den Kleinsten in unserer Gesellschaft!“

