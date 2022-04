SIXT ist neuer Mietwagen-Partner der PGA of Germany

Die PGA of Germany und damit auch alle ihre Mitglieder starten mit einem neuen Mietwagen-Partner in die Golfsaison 2022: Die Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG aus Pullach bei München ist ab sofort Poolpartner und offizieller Mietwagen-Partner der PGA of Germany respektive der wirtschaftlichen Dachgesellschaft Professional Golf AG

Die Kooperation der beiden Unternehmen gilt zunächst für zwei Jahre bis Ende 2023

Pullach/München, 01. April 2022 - „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit der Professional Golf AG. Seit 1927 verbindet der Verband ambitionierte Menschen im Golfsport untereinander, während unser Unternehmen SIXT seit 1912 an modernen Mobilitätslösungen arbeitet. Hier finden also zwei absolute Profis zueinander, und davon können alle nur profitieren. Als offizielles Partnerunternehmen der PGA of Germany bieten wir den vielen passionierten Golferinnen und Golfern ab sofort unbegrenzte Mobilität und wünschen ihnen stets ein schönes Spiel und gute Fahrt mit SIXT“, so Regine Sixt, Senior Executive President International Marketing der Sixt SE (Societas Europaea).

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. Mitglieder der PGA of Germany erhalten bis zu zehn Prozent Rabatt auf tagesaktuelle Preise.

SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens sind die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Werbekampagnen des Unternehmens sind berühmt, berüchtigt, beliebt sowie vielfach prämiert - und darüber hinaus äußerst wirkungsvoll und erfolgreich: Der SIXT-Konzern zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit, und die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (https://about.sixt.de).

„Wir sind sehr glücklich darüber, mit SIXT einen absoluten Premium-Partner an unserer Seite zu haben“, so Felix Lechner, Vorstand der Professional Golf AG. „Wer einen Golfplatz erreichen möchte, um dem Beruf oder dem Hobby nachzugehen, ist fast immer auf ein Auto angewiesen, ganz gleich ob als Professional oder als Amateur.“ Vor allem wer mit Golfgepäck auf Reisen geht, benötigt ein zuverlässiges, modernes und komfortables Fahrzeug, um am Ziel der Reise schnell und sicher zum Hotel oder zum Ferienhaus und schließlich zum Golfplatz zu kommen; das gilt in Österreich oder Süditalien ebenso wie auf Mauritius oder in den Vereinigten Staaten. Lechner: „All diese Attribute kann SIXT mit seiner Flotte weltweit und in großem Umfang sowie absolut zuverlässig anbieten.“

Wie beliebt SIXT gerade bei Reisenden weltweit ist, zeigt nicht zuletzt die regelmäßige Auszeichnung des Unternehmens bei den World Travel Awards: Im Jahr 2021 belegte SIXT erneut in zahlreichen Kategorien Platz 1; Reisende mit Anspruch setzen auf SIXT, was an attraktiven Preisen ebenso liegt wie an der modernen und mit zahlreichen Fahrzeugen der Oberklasse bestückten Flotte des Familienunternehmens.

Über SIXT: Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern signifikante Marktanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19 Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Pressekontakt:

Professional Golfers Association of Germany Matthias Lettenbichler, PGAG-Pressebüro E-Mail: presse@pga.de Telefon: +49-(0)89 / 1795 88-55 Mobil: +49-(0)172 / 81 34 700

Sixt SE Kathrin Greven Sixt Central Press Office Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700 Mail: pressrelations@sixt.com