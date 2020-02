Sixt Leasing: Gewinne sichern!

Nachdem in der letzten charttechnischen Besprechung vom 31. Januar 2012: „Sixt Leasing: Musterbeispiel einer Bodenbildung“ auf einen bevorstehenden Lauf nach Aktivierung einer Bodenformation hingewiesen wurde, kam die Aktie erst richtig in Schwung und konnte dynamisch über wichtige Hürden zu legen. Darunter die Hochs aus 2019 sowie Zwischentiefs aus Anfang 2018 bei 15,34 Euro. Nun steuert der Wert seine Zwischenstände aus 2018 an, allerdings wird die aktuelle Aufwärtsdynamik nicht Ewigkeiten in dieser Form weitergehen können. Gewinnen sollten jetzt deutlich enger abgesichert werden, auch eine Teilrealisierung der Positionen kann in Betracht gezogen werden.

Kaufsignal weiter aktiv

Zwar dürfte es für einen Long-Einstieg an aktueller Stelle etwas spät sein, für die nächsten Wochen ist jedoch ein Rücklauf an die Sommerhochs aus 2018 um 19,28 und sogar die Jahreshochs von 22,35 Euro durchaus vorstellbar. Gewinne sollten nun mit einer Anhebung auf mindestens 16,00 Euro enger abgesichert werden. So, wie sich das Chartbild derzeit präsentiert, liegen wichtige Unterstützung bei 15,34 sowie 14,18 Euro vor und könnten als Sprungbretter für frische Jahreshochs dienlich sein. Merklich eintrüben sollte sich das Chartbild erst unter dem 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) von 12,44 Euro. In diesem Fall müssen Abgaben zurück auf die Tiefs aus 2019 bei 9,36 Euro eingeplant werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 18,22 // 18,66 // 19,00 // 19,26 // 19,70 // 20,35 Euro Unterstützungen: 17,40 // 17,00 // 16,10 // 15,34 // 15,00 // 14,18 Euro

Fazit

Ein Long-Einstieg auf aktuellem Niveau birgt naturgemäß erhöhte Gefahren, könnte sich aber durchaus mit einem Kursanstieg der Sixt Leasing-Aktie in den Bereich von 22,35 Euro noch positiv auswirken. Allerdings sollten Investoren dann bereit sein, größere Abgaben hinzunehmen, diese könnten zeitweise sogar in den Unterstützungsbereich zwischen 14,18 und 15,34 Euro abwärts reichen. Bestehende Long-Positionen sind enger abzusichern oder aber teilweise zu realisieren.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.