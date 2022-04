Sixt Long: 46-Prozent-Chance!

Am 29. März veröffentlichte Sixt die Zahlen für das Jahr 2021. Im vergangenen Jahr erzielte Sixt unter anderem dank gestiegener Mietwagenpreise und eines stark gestiegenen Geschäfts im Ausland einen rekordhohen Vorsteuergewinn von 442 Millionen Euro. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen 380 bis 480 Millionen Euro in Aussicht. Analysten wie Dirk Schlamp von der DZ Bank betonen, dass die Risiken für den für Sixt wichtigen Reisesektor angesichts des Kriegs in Osteuropa gestiegen sind. Den direkten Beitrag Russlands zum Vorsteuergeschäft von Sixt schätzt er indes nur auf zwei Prozent. Für die guten Zahlen vor der Ukrainekrise wurde Sixt mit dem Aufstieg in den MDax belohnt.

.

Zum Chart

.

Der Kriegsausbruch am 24. Februar verschonte auch den Aktienkurs von Sixt nicht. So wurde die schon angeschlagene Aktie aufgrund der von Putin im Vorfeld aufgebauten Drohkulisse im schwachen Marktumfeld verstärkt ab verkauft. Am 7. März wurde im Lichte der Kriegshandlungen ein erster Boden bei 113,30 Euro markiert. Auch die formelle Aufnahme in den MDax am 21. März änderte wenig am schwachen Auftritt der Aktie. Am gestrigen Handelstag wurde eine charttechnisch wichtige Zone erreicht, wo sich die untere Begrenzung des noch intakten Aufwärtstrends mit dem Unterstützungsbereich auf Höhe von 121,00 Euro überlagert. Unter dem traditionellen Börsenumfeld könnte sich auf diesem Niveau ein Boden ausbilden, doch der geplante Stopp der Anleihenkäufe (Quantitative Easing) seitens der Notenbanken in Kombination mit den ausstehenden Zinsschritten sollte mittelfristig auch auf den europäischen Kursen lasten. Dennoch wird bei Sixt bis in das Jahr 2024 mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum je Aktie von 5 Prozent pro Jahr gerechnet. Dies führt zu einem erwarteten KGV 2024 von aktuell knapp 16. Kann Sixt dieses Wachstum auch in den Folgejahren aufrecht erhalten, erscheint die Aktie gut bewertet.

Sixt SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 137,30 // 163,60 Euro Unterstützungen: 121,00 // 112,10 Euro

Fazit

Die Leitzinserhöhungen und das Ende der Anleihekäufe seitens der Notenbanken in Kombination mit den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Feldzuges sorgen für ein schwaches Marktumfeld, das auch den MDax-Neuling Sixt belastet hat. Je nach Blickwinkel scheint aber vieles der Faktoren eingepreist und der Autoverleiher könnte einen Boden ausbilden. Vielleicht könnte der Kurs auch zum nächsten Widerstand hochlaufen.

.

Mit einem Mini Future Long auf Sixt (WKN MA3SHH) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 3,78 profitieren. Das Ziel sei bei 137,30 Euro angenommen (4,81 Euro beim Mini Future). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt 22,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 112,10 Euro platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,29 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA3SHH Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,17 - 3,20 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 89,17 Euro Basiswert: Sixt SE KO-Schwelle: 94,32 Euro akt. Kurs Basiswert: 121,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,81 Euro Hebel: 3,78 Kurschance: + 46 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Spotlight Update: Bayer

Die am 23. März 2022 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN VX4980 auf eine steigende Aktie von Bayer zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Call Optionsschein schloss am 12. April 2022 zum Geldkurs von 1,67 Euro und lag mit 62 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Call auf ein neues Level bei 1,52 Euro nachziehen.

Bayer AG (Tageschart in Euro)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.