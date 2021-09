Sixt: Prognose angehoben – Aktie ist ein Lichtblick im heutigen Abwärtsstrudel

Während die roten Vorzeichen überwiegend dominieren tanzt die Sixt-Aktie heute aus der Reihe und dreht ins Plus. Gegen Nachmittag hat sie ihr Plus auf mehr als 7 Prozent ausgebaut. Der Autovermieter aus dem SDax hat seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Ein Argument, dass die Anleger heute doch umstimmt.

Feriengeschäft sorgt für gute Laune

Dank eines überraschend guten Feriengeschäfts in Europa und den USA wird Sixt deutlich optimistischer was das laufende Geschäftsjahr angeht. Der operative Konzernumsatz dürfte im laufenden Jahr 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro erreichen, teilte der SDax-Konzern überraschend am Montag mit. Bisher hatte der Vorstand mit Erlösen zwischen 1,95 bis 2,1 Milliarden Euro gerechnet. Unterm Strich springt dadurch für Sixt deutlich mehr mehr raus, als bisher erwartet. Der Gewinn vor Steuern soll jetzt bei 300 bis 330 Millionen Euro liegen. Bisher sah Prognose einen Wert von 190 bis 220 Millionen vor. Analysten hatten den Angaben zufolge bisher im Schnitt einen Vorsteuergewinn von 217 Millionen Euro erwartet.

Redaktion onvista:

Nicht nur am heutigen Tag ist die Aktie von Sixt ein Lichtblick. Seit Jahresanfang hat das Papier mehr als 32 zugelegt und liegt damit im vorderen Drittel der besten Performer im SDax. Allerdings spricht nicht nur eine anziehendes Ferien-Geschäft für die Aktie. Sixt hat immer wieder bewiesen, dass es sehr geschickt weiß die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Dazu gehört auch die erst kürzlich geschlossene Kooperation mit Mobileye. Somit hat Sixt einen Fuß in der Tür, wenn es um das Thema autonome Taxis geht. Auf die zukünftigen Autonomen-Flotten ist der Autovermieter ebenfalls vorbereitet.

Durch die guten Kooperationen und Aussichten hat die Aktie von Sixt durchaus noch Potenzial für einen Einstieg in das Papier. Rücksetzer in der Aktie sind daher eine Gelegenheit bei dem Papier einzusteigen. Investierte Anleger lehnen sich zurück und lassen die Gewinne laufen.

Foto: Ken Wolter / Shutterstock.com