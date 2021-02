SIXT - Retten sich die Bullen in letzter Sekunde?

Sixt SE - WKN: 723132 - ISIN: DE0007231326 - Kurs: 98,200 € (XETRA)

Kurz vor dem Jahreswechsel erschien ein Update der letzten Sixt-Analyse mit neuen Aufwärtszielen. Die Aktie entwickelte sich anschließend auch in die gewünschte Richtung, verfehlte die ausgegebenen Ziele aber deutlich. In den vergangenen Tagen beherrschten die Bären das Kursgeschehen.

Dabei drückten sie den SDAX-Titel wieder auf die Unterstützung bei 95,40 EUR und den EMA50, der mehrere Tage in Folge gehalten hat. Diese Supports müssen nun als neues Sprungbrett auf der Oberseite dienen, um die mittelfristige Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden. Die Ziele bei 113,00 und 119,70 EUR wären demnach weiter erreichbar. Allerdings hat der Stopp bei 92,80 EUR zuletzt nur haarscharf gehalten. Ein Auslösen dessen und damit Kurse unter dem EMA50 würde Abwärtspotenzial in Richtung der Unterstützung bei 84,25 EUR freischalten, wo sich für mittelfristig Interessierte hervorragende antizyklische Einstieg ergeben könnten.

Fundamental gehen Analysten 2021 vom Turnaround bei Sixt aus. 2022 könnte das Unternehmen bereits wieder 4,58 EUR je Aktie verdienen. Auf Basis dieser Schätzungen errechnen sich KGVs von 37 und 21. Ebenfalls zu erwarten sind in Zukunft wieder kleinere Dividendenzahlungen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,50 2,08 2,72 Ergebnis je Aktie in EUR -0,48 2,65 4,58 KGV - 37 21 Dividende je Aktie in EUR 0,00 1,40 2,20 Dividendenrendite 0,70 % 1,43 % 2,24 % *e = erwartet

Sixt-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)