SIXT schließt neue Partnerschaft in Saudi-Arabien

Internationaler Mobilitätsdienstleister unterzeichnet Kooperation mit Samara Rent a Car, einer Tochtergesellschaft der Khalid Ali Alturki & Sons Holding Co. "Alturki Holding"



Khobar / Pullach, 03. Juni 2020 - SIXT, einer der international führenden Premiummobilitätsdienstleister, hat Samara Rent a Car, die Autovermietungs-, Leasing- und Limousinen-Tochtergesellschaft der Alturki Holding, zu seinem Franchise-Partner in Saudi-Arabien ernannt.

SIXT ist eine der weltweit größten Autovermietungen mit einer Flotte von 280.000 Fahrzeugen in rund 110 Ländern. Die neue Partnerschaft nutzt Synergien aus der umfassenden und langjährigen Expertise von SIXT im Bereich der Mobilität und der mehr als 30-jährigen Erfahrung von Samara im Bereich Mobilitätsdienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien. Der Premium-Mobilitätsanbieter wird seine Kunden in Kürze am internationalen Flughafen Dammam und in seiner Hauptgeschäftsstelle in Al-Khobar willkommen heißen. Weitere Niederlassungen in Großstädten und an wichtigen Flughäfen in ganz Saudi-Arabien sind geplant.

SIXT freut sich, seine Präsenz in der Golf-Region (GCC) zu verstärken und seinen Kunden hochwertige Mobilitätsdienstleistungen in ganz Saudi-Arabien anzubieten. Das umfangreiche Serviceportfolio reicht von der klassischen Kurz- und Langzeitmiete über das Leasinggeschäft bis hin zum exklusiven Limousinenservice. Die Fahrzeugflotte umfasst eine breite Palette von Modellen mit Premium-Ausstattung - vom Kleinwagen über Limousinen bis hin zu SUVs und Allradfahrzeugen. So können Kunden und Reisende in Saudi-Arabien vor Ort flexibel das Fahrzeug auswählen, welches ihren individuellen Mobilitätsanforderungen am besten entspricht.

Husam Abuamer, Geschäftsführer von Samara: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft zwischen SIXT und Samara. Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Die Kooperation mit SIXT bietet einen erheblichen Mehrwert und ermöglicht es uns, das nachhaltige Wachstum unseres Unternehmens weiter voranzutreiben. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, im Rahmen derer unsere Kunden von der umfangreichen Branchen- und Markterfahrung beider Unternehmen profitieren und so in den Genuss maßgeschneiderter Premium-Mobilitätslösungen kommen werden.“

Rüdiger Proske, Senior Vice President International Franchise von SIXT: „Wir begrüßen die Alturki Holding und Samara Rent a Car als unseren neuesten SIXT-Franchisenehmer in der Golf-Region. Saudi-Arabien ist ein interessanter und wachsender Markt mit vielversprechenden Möglichkeiten in der Zukunft. Unsere Partnerschaft mit der Alturki Holding ermöglicht es uns, unser Netzwerk erheblich zu erweitern und unseren Kunden umfassende Premium-Mobilitätsdienste im gesamten Königreich anzubieten".

Über Samara

Samara Land Transportation Services Co. wurde 1982 gegründet und hat sich seitdem zu einem einzigartigen Anbieter von Autovermietung, langfristigem Unternehmensleasing und Limousinen-Chauffeur-Services im Königreich Saudi-Arabien entwickelt. Heute verfügt das Unternehmen über eine umfangreiche Flotte von Luxus-, Economy-, SUV-, Transporter- und Nutzfahrzeugen mit Premium-Brands und stets neuesten Modellen. Samara legt Wert auf innovative und kreative Lösungen, die die Kunden- und Servicezufriedenheit kontinuierlich optimieren. Das Unternehmen begeistert seine Kunden durch eine erstklassige Vermieterfahrung, im Zuge derer sie von neuester Technologie und dem Service erstklassig ausgebildeter Mitarbeiter profitieren. Zudem ist es Samara eine Ehre, seinen exzellenten Service Unternehmen der Öl- und Gasindustrie, Fluggesellschaften und Hotels anzubieten und bei Wohltätigkeitsveranstaltungen und lokalen Mega-Events zu unterstützen.

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Weitere Informationen:

Sixt SE

Julia Hoffstaedter / Stefanie Seidlitz

Sixt Central Press Office

Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700

Mail: pressrelations@sixt.com