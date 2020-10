SIXT share und Mobimeo werden Partner und sorgen für mehr Auswahl in Mobilitäts-Apps

Pullach, 07. Oktober 2020 - SIXT share und Mobimeo starten eine neue Partnerschaft in der Mobilitätsbranche. Gemeinsam vernetzen die beiden Unternehmen öffentlichen Nahverkehr und Carsharing-Angebote, um für die Nutzer den schnellsten und einfachsten Weg zum Ziel anzubieten - unabhängig vom privaten Auto.

Mobimeo stellt dafür eine Mobilitätsplattform bereit, die öffentliche Verkehrsmittel und Sharing-Angebote in einer App verbindet. Verkehrsunternehmen und -verbünde können die App entweder als umfassende White-Label-Lösung im Layout der eigenen Marke einsetzen oder einzelne Bausteine nahtlos in bestehende Apps integrieren.

Hintergrund ist, dass sich die Art und Weise sich fortzubewegen zurzeit rasant verändert. SIXT share ist auf dieses moderne Mobilitätsbedürfnis zugeschnitten und vereint flexible Nutzungsdauer - von wenigen Minuten bis zu 27 Tagen - mit deutschlandweiten Rückgabemöglichkeiten in den verschiedenen Geschäftsgebieten sowie an allen SIXT-Stationen. Seit 2019 bietet SIXT seinen Carsharing-Service in Berlin, Hamburg und München sowie an ausgewählten Stationen an.

Die Darstellung der Carsharing-Fahrzeuge von SIXT share in Apps, die die Mobimeo-Plattform nutzen, ergänzt die bereits vorhandenen Angebote wie E-Scooter, Leihräder und E-Tretroller um einen weiteren wichtigen Carsharing-Anbieter. Seit dem 05. Oktober 2020 können Nutzer der Berlin Connect App der S-Bahn SIXT share-Fahrzeuge in den Routenvorschlägen finden und auswählen. Die anschließende Buchung der Fahrzeuge findet in der gewohnten App des Sharing-Anbieters statt. SIXT share wird schrittweise in weitere von Mobimeo entwickelte Apps in den Städten, in denen SIXT share verfügbar ist, aufgenommen.

Durch die neue Partnerschaft profitieren die Nutzer der Apps von mehr Wahlmöglichkeiten, um - abhängig von persönlichen Präferenzen und der jeweiligen Situation - an ihr Ziel zu kommen. Eine übersichtliche Benutzeroberfläche eröffnet den Zugriff auf die relevanten Alternativen, um den besten Weg zu wählen.

Nico Gabriel, Bereichsvorstand Mobility Operations bei SIXT: „Die Kooperation mit Mobimeo unterstreicht unsere Vision, moderne Mobilität auf intelligente und vor allem partnerschaftliche Weise neu zu definieren und Fortbewegung flexibler, nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Mit der Integration unseres Angebots SIXT share haben Nutzer nun eine weitere Möglichkeit, flexibel und günstig an ihr Ziel zu gelangen.“

Heike Löffler, Chief Commercial Officer (CCO) von Mobimeo: „Wir freuen uns, dass wir mit SIXT share einen starken Partner gewonnen haben, mit dem wir urbane Mobilität neu denken und gemeinsam eine Alternative zum privaten Auto bieten können. Unsere Nutzer erhalten situationsbezogene und personalisierte Routenvorschläge, um ihr Ziel immer möglichst einfach zu erreichen.”

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133).

https://about.sixt.de

https://www.sixt.de/share/

Über Mobimeo:

Die Mobimeo GmbH entwickelt digitale Lösungen für die Mobilität von morgen. Als Partner von Städten, Verkehrsunternehmen und -verbünden verknüpft das Berliner Unternehmen bestehende und neue öffentliche Verkehrsmittel und Dienstleistungen. Es entwickelt für Mobilitätsanbieter leistungsstarke technische Produkte: Apps, die auf der Plattform von Mobimeo aufbauen, überzeugen durch ihr Design und ihre Benutzerfreundlichkeit. Sie bieten den Nutzern personalisierte und anlassbezogene Ergebnisse. Das Ziel ist ein attraktives und entspanntes Fahrerlebnis für Millionen von Menschen im öffentlichen Nahverkehr. Das 2018 von der Deutschen Bahn AG gegründete Unternehmen vereint die Branchenkenntnisse eines führenden Mobilitätsunternehmen mit der Agilität eines Technologie-Start-ups. Am Hauptsitz in Berlin-Kreuzberg arbeitet ein internationales Team aus mehr als 90 Entwicklern, Designern und Produktmanagern aus über 20 Nationen. https://www.mobimeo.com oder auf Twitter @Mobimeomobility

