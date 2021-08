SIXT und Small Luxury Hotels of the World schließen strategische Partnerschaft: SIXT ist jetzt bevorzugter Partner der weltweiten Community für luxuriöse Reisen

Pullach, 26. August 2021 - Der internationale Mobilitätsdienstleister SIXT und Small Luxury Hotels of the World (SLH) schließen sich in einer strategischen Partnerschaft zusammen, um Reisenden mit exquisitem Geschmack Premium-Service bei der Autovermietung zu bieten. SLH, die Community für Hotels und Reisende mit individuellen Ansprüchen, wird SIXT ab sofort als bevorzugten Partner für Autovermietungen bewerben. Kunden und Gäste der erlesenen Boutique-Hotels sowie Mitglieder des exklusiven SLH-Mitgliederprogramms INVITED profitieren von den hochwertigen Mietwagenmodellen und dem erstklassigen Service der Premium-Marke SIXT.

SLH ist darauf spezialisiert, ausgesuchte, unkonventionelle und edle Hotels sowie Erlebnisse mit individuellem Charakter anzubieten. Jedes Mitgliedshotel wurde handverlesen, um höchsten Ansprüchen an Abgeschiedenheit und Diskretion sowie den höchsten Standards hinsichtlich Luxus und Wohlbefinden gerecht zu werden. Besucher der über 500 Hotels der Community können in mehr als 90 Ländern nicht nur guten Service, sondern Exzellenz erwarten. Diesem Anspruch an stets höchste Qualität wird SLH nun auch bei Empfehlungen im Bereich Autovermietung gerecht und bietet durch die Partnerschaft mit SIXT herausragenden Mietwagen-Service sowie eine erstklassige Auswahl an hochwertigen Mietwagenmodellen an. Kunden auf der ganzen Welt profitieren so von dem herausragenden Service, für den SIXT bekannt ist, und genießen die exquisite Auswahl an Luxus-Mietwagenmodellen von der Limousine bis zum Sportwagen oder SUV. Mit SIXT als bevorzugtem Partner der Community genießen SLH-Hotelgäste auf der ganzen Welt Premium-Urlaub - nicht nur bei der Unterkunft und ihren Erlebnissen, sondern auch während sie sich im Urlaubsland fortbewegen.

Regine Sixt, Senior Executive President International Marketing, Sixt SE: „SLH und SIXT haben viele Gemeinsamkeiten, insbesondere wenn es um exzellenten Service geht. Beide Unternehmen sind weltweit führend in der Hotellerie-, Tourismus- und Mobilitätsbranche. Daher ist es für uns ein naheliegender Schritt, unsere Kräfte zu bündeln, um der weltgewandten, einkommensstarken Zielgruppe moderner Reisender ein Höchstmaß an Service zu bieten.“

Richard Hyde, Chief Operating Officer, Small Luxury Hotels of the World Management Ltd: „SLH teilt viele Kernwerte mit SIXT, und beide Marken eint ihre Wertschätzung für außergewöhnliche, vielseitige Reiseerlebnisse. Unsere Zusammenarbeit passt perfekt in eine Zeit, in der die Welt sich wieder für Reisende öffnet. Wir freuen uns darauf, unseren Gästen Inspiration für großartige Reiserouten zwischen unseren atemberaubenden Hotels zu bieten.“

Reisebegeisterte, die ihr nächstes ausgesuchtes Erlebnis und ihr nächstes einzigartiges Reiseziel buchen möchten, können auf slh.com stöbern und sich für das kostenlose Mitgliederprogramm INVITED anmelden, um exklusive Vorteile zu erhalten.

Über Small Luxury Hotels of the World:

Small Luxury Hotels of the World™ (SLH) ist die begehrteste Community der Welt für Hotels und Reisende mit individuellen Ansprüchen. Wir haben mit unserer besonderen, vielfältigen und geradezu entzückenden Auswahl das Luxus-Boutique-Hotel zu einem Phänomen gemacht. Menschen, Orte und Erlebnisse mit individuellem Charakter, intimem Charme und inhärenter Klasse. Wir haben für unsere Empfehlungen über 520 Hotels in mehr als 90 Ländern persönlich besucht und unter die Lupe genommen. Unsere Vision ist eine Zukunft, in der Menschen die Welt bewusst erleben, ihre Intensität erleben und ihre Integrität schützen. Werden Sie Teil der Community - schließen Sie sich unserem Mitgliederprogramm INVITED an, besuchen Sie uns auf www.slh.com, kontaktieren Sie ein Reisebüro oder rufen Sie den VIP-Schalter von Small Luxury Hotels of the World an. Eine vollständige Kontaktliste nach Land erhalten Sie hier.

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

