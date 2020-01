SK Innovation will Batteriezell-Produktion für VW aufstocken

Las Vegas/Hamburg (Reuters) - Der südkoreanische Chemiekonzern SK Innovation will die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos massiv ausweiten.

Dazu erwägt SK Innovation, seine im Bau befindliche zweite Fabrik in Ungarn auszuweiten. Die bislang dort geplante Kapazität von zehn Gigawattstunden könnte auf 16 Gigawattstunden aufgestockt werden, um den steigenden Bedarf von Volkswagen zu decken, sagte Vorstandschef Kim Jun der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der US-Elektronikmesse CES in Las Vegas. Volkswagen will in den nächsten Jahren viele neue batteriegetriebene Autos auf den Markt bringen.

Dazu spreche SK Innovation auch über ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Wolfsburger Autobauer, fügte Kim hinzu. Volkswagen dämpfte die Erwartungen indes. Ein Joint-Venture sei - neben anderen Möglichkeiten - zwar denkbar, entschieden sei aber nichts. Unbestritten sei der enorme Bedarf an Batteriezellen für den Ausbau der Elektromobilität, sagte ein Sprecher. "Der Kapazitätsaufbau ist gigantisch." Eine Sprecherin von SK Innovation ergänzte, die für Ungarn angedachte zusätzliche Kapazität von sechs Gigawattstunden könne auch in einem anderen europäischen Land als Ungarn errichtet werden. Gleichzeitig bauen die Koreaner ihre Kapazitäten in den USA aus, wo VW in Tennessee eine Autofabrik betreibt.

Volkswagen benötigt für seine E-Pläne in Europa und Asien eine Jahreskapazität für Batteriezellen von mehr als 300 Gigawattstunden Speicherkapazität. Dafür hat der Konzern langfristige Verträge mit asiatischen Lieferanten geschlossen. Parallel bereitet Volkswagen den Einstieg in eine eigene Fertigung vor und hat sich dafür mit dem schwedischen Spezialisten Northvolt zusammengetan. Ab 2020 soll im niedersächsischen Salzgitter eine Batteriezellfabrik mit einer Kapazität von 16 Gigawattstunden entstehen. Der Produktionsstart ist für 2023/2024 geplant.