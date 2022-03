SKEMA Business School gründet unabhängige Denkfabrik SKEMA Publika

Die SKEMA Business School hat mit SKEMA Publika eine unabhängige Denkfabrik etabliert, die zur öffentlichen Debatte beitragen und nationalen wie internationalen politischen Entscheidungsträgern Erkenntnisse liefern soll.

Alice GUILHON, SKEMA's Dean & Executive President and Claude REVEL, Director of Development of SKEMA Publika (Photo: Business Wire)

Die Denkfabrik SKEMA Publika hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorboten tief greifender gesellschaftlicher Veränderungen zu erkennen, sie zu analysieren und Empfehlungen für die „Zeit danach“ in wichtigen Bereichen der öffentlichen Politik zu formulieren.

Sie bietet öffentlichen Entscheidungsträgern eine zukunftsorientierte Vision, die es ihnen ermöglicht, künftige Herausforderungen zu antizipieren und ihr Handeln auf die Entwicklung einer Gesellschaft auszurichten, die auf Humanismus, Verantwortung und Ethik basiert. Dieses Projekt wurde im Strategieplan von SKY25 festgelegt und spiegelt das Bestreben von SKEMA wider, die mit der Komplexität der Welt einhergehenden Herausforderungen zu meistern.

Schaffung eines internationalen Denkprozesses

Unter dem Vorsitz von Alice Guilhon, Dekanin und geschäftsführende Präsidentin der SKEMA, wird die Denkfabrik von der ehemaligen hohen Beamtin Claude Revel geleitet. Sie war insbesondere interministerielle Beauftragte für wirtschaftliche Intelligenz und leitende Beraterin des Rechnungshofs, Essayistin, unabhängigen Administratorin, von 2008 bis 2013 assoziierte Professorin an der SKEMA und von 2014 bis 2017 Dozentin am Institut für politische Studien in Paris. Claude Revel ist Politikerin und Expertin für strategische Aufklärung, Geopolitik und internationale Beziehungen. Sie veröffentlicht regelmäßig zu diesen Themen und hält Vorträge auf nationalen und internationalen Konferenzen.

Fünf Themenreihen

Mit dem Fachwissen der Forscher und den Erkenntnissen, die durch seine Studentengemeinschaft über die neuen Generationen gewonnen werden, erstellt SKEMA Publika Notizen, Vorträge und Berichte mit Vorschlägen zur Verbesserung der öffentlichen Politik in Frankreich und weltweit.

Die Denkfabrik hat kürzlich den EYES-Bericht (Emergy Youth Early Signs) veröffentlicht, in dem die Äußerungen von Tausenden von Jugendlichen verschiedener Nationalitäten zu den von den Jugendlichen selbst als vorrangig eingestuften Themen analysiert und Empfehlungen ausgesprochen werden: Medien und Presse, soziale Netzwerke, neue Technologien, Sicherheit und Arbeitswelt. Zum letztgenannten Thema wird eine spezielle Notiz erstellt.

Es ist Teil der EMERGY-Reihe (Frühwarnsignale), einer der fünf Themenreihen von SKEMA Publika, darunter: FER (Finanzen, Ethik, Regulierung), INCERTITUDES (selten erforschte Bereiche der Risikoanalyse), INTERFACES & INFLUENCES (Konfrontationen und Interaktionen) und FOCUS COUNTRY (Schwerpunktland). Alle Veröffentlichungen der Denkfabrik sind auf ihrer Website zu finden: https://publika.skema.edu/

