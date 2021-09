SKEMA und EADA richten Doppel-BBA-Abschluss in Barcelona ein

SKEMA Business School und EADA Business School haben eine Vereinbarung über den Start eines neuen, gemeinsamen Programmes für einen Doppel-BBA-Abschluss, das die Bezeichnung SKEMA X EADA Global BBA trägt, unterzeichnet. Das Programm wird in Barcelona, dem Standort der EADA Business School, angeboten.

Official signing of the partnership between SKEMA and EADA on 20 September 2021 from SKEMA Business School’s Grand Paris Campus. From left to right: Patrice Houdayer, Director of Programmes, International and Student Life, Koke Pursals, Chairman of the Board of Directors of the EADA Foundation, Alice Guilhon, SKEMA’s Dean & Executive President, and Jordi Diaz, EADA’s Dean. (Photo: Business Wire)

Mit dieser Allianz will SKEMA eine neue europäische Basis am Barcelona-Campus der EADA aufbauen. EADA profitiert dabei von der Campus-Präsenz von SKEMA auf fünf Kontinenten. Gleichzeitig beabsichtigen die beiden Wirtschaftshochschulen, dieses neue vierjährige Post-Abitur-Programm für Bewerber aus spanischsprachigen Länder zu öffnen.

„Dieses Post-Abitur-Programm mit Doppelabschluss bietet eine neue Gelegenheit, auf dem europäischen Kontinent und in Südamerika zusammen mit EADA die SKEMA-Marke zu entwickeln. Auch bietet es unseren Studenten im Studiengang SKEMA Global BBA – ein Programm mit 50 Prozent internationalen Studenten aus mehr als 60 Ländern – eine Gelegenheit, am Campus der EADA zu studieren und am Leben der Weltstadt Barcelona mit ihrem hochdynamischen Wirtschaftszentrum teilzunehmen. Dort können sie die Spezialisierung auf nachhaltige Innovation wählen“, erläutert Patrice Houdayer, Director of Programmes, International and Student Life der SKEMA Business School.

„Im Rahmen seiner Entwicklung wollte EADA in den Bereich der Post-Abitur-BBA-Programme einsteigen und bevorzugte dabei die Zusammenarbeit mit einer Business School, die international hohe Anerkennung genießt. Dank SKEMA ist dies möglich. Zusammen mit uns werden sie ein Programm entwerfen, das die besten internationalen BBA-Standards erfüllt und die Erteilung des Bachelor-Abschlusses und des Visa mit sich bringt“, so Jordi Diaz, Dean der EADA.

Ab September 2022 können Studenten, die am neuen Doppel-Abschluss-Programm EADA X SKEMA Global BBA teilnehmen, die ersten zwei Jahre am EADA-Campus in Barcelona absolvieren und dann im dritten Jahr im Rahmen eines Mobilitätsprogramms an einem der weltweit sieben Standorte von SKEMA studieren. Ihr viertes Jahr können sie je nach gewählter Spezialisierung entweder in Barcelona oder an einem SKEMA-Campus verbringen.

Über die SKEMA Business School

Die SKEMA Business School ist mit 9.500 Studenten, 120 Nationalitäten und 50 000 Absolventen aus 145 Ländern eine weltweit aktive Hochschule, die mit ihrem Forschungsbereich, ihren über 70 Studiengängen und ihren zahlreichen internationalen Standorten die Menschen schult und ausbildet, die Unternehmen im 21. Jahrhundert brauchen. Die Business School ist gegenwärtig an 7 Standorten in 5 Ländern vertreten: 3 Standorte in Frankreich (Lille, Sophia Antipolis, Paris), 1 in China (Suzhou), 1 in den USA (Raleigh), 1 in Brasilien (Belo Horizonte) und 1 in Südafrika (Cape Town - Stellenbosch).

Die Fakultät von SKEMA mit 180 Professoren gliedert sich in 3 Fachbereiche (Globalisierung, Innovation, Digitalisierung). Die Forschungsabteilung verfügt über 5 Forschungszentren, die die wichtigsten Dimensionen des Managements abbilden. Die Business School hat außerdem ein Zentrum für Forschung und Ressourcen im Bereich künstliche Intelligenz, das Artificial Intelligence Research & Resource Centre, in Montreal eingerichtet.

SKEMA Ventures, SKEMAs spezielles Instrument zur Inkubationsbeschleunigung, hat bereits über 250 Projekte gefördert.

SKEMA verfügt über zahlreiche Zulassungen – Equis, AACSB und der EFMD-akkreditierte EMBA-Abschluss. Ihre Studiengänge sind in Frankreich (Visa, „Licence“-Abschluss, Master-Abschluss, RNCP, CGE-Kennzeichnung) sowie in den USA (Licensing), Brasilien (Certificação) und China (Ministerium für Bildung) anerkannt.

www.skema.edu. Folgen Sie uns auf Twitter: @SKEMA_BS

Über die EADA Business School

Die EADA Business School Barcelona wurde 1957 als private, unabhängige Einrichtung gegründet. Sie ist von EQUIS (EFMD) und AMBA akkreditiert und belegt im Business School-Ranking der Financial Times für Europa Platz 28, ist im Executive Education-Verzeichnis als eine der Top 45 Business Schools aufgeführt und ihr MBA belegt im Ranking Platz 21 in Europa und Platz 78 weltweit. Ihr renovierter 4.000 qm großer Campus ist im Zentrum von Barcelona gelegen und das Gelände der Studentenwohnanlage in Collbató ist mit 15 Hektar das größte seiner Art in Europa. Heute zählt die Alumni-Gemeinschaft mehr als 100.000 Mitglieder aus 65 Ländern. Nach 64 Jahren Bestehen sieht sie ihre Aufgabe weiterhin darin, die berufliche Entwicklung und das Wachstum von Menschen zu fördern und Unternehmen zu transformieren. Auf diese Weise trägt sie zu einem gerechteren, förderlicheren und nachhaltigeren Leben bei. Die Achsen ihres Lernmodells sind Innovation, Nachhaltigkeit und Führungskompetenzen.

www.eada.edu/es. Folgen Sie EADA auf LinkedIn: @EADABusinessSchool

