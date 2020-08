Sky zeigt doppelt so viele Bundesliga-Spiele in UHD-Auflösung

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Sky zeigt künftig doppelt so viele Bundesliga-Spiele in UHD-Auflösung. Das berichtete der Pay-TV-Anbieter am Freitag. "Insgesamt 68 Fußball-Bundesliga-Spiele der Saison 2020/21 werden live und exklusiv in ultrascharfem UHD zu sehen sein - doppelt so viele wie bisher", hieß es in der Mitteilung. "Dies umfasst alle Topspiele am Samstagabend sowie je ein weiteres Spiel pro Spieltag." Darüber hinaus strahle Sky erstmals die 34 Montagsspiele der 2. Bundesliga in UHD aus. Alle 68 UHD-Spiele der Bundesliga seien erstmals auch in HDR (High Dynamic Range) zu sehen, was kräftigere Farben und besseren Kontrast gewährleisten soll.

Dank einer neuen "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können laut Sky-Angaben Zuschauer Schlüsselmomente wie Tore, Torchancen oder Freistöße während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abrufen. Mit der Bild-in-Bild-Funktion sollen die Zuschauer dabei den aktuellen Spielverlauf weiterhin im Auge behalten können.

Der Pay-TV-Anbieter hat den Angaben zufolge auch die Sprachsteuerung seiner Plattform Sky Q überarbeitet. "Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, nicht nur nach Sendern, Apps, Serien, Filmen und Schauspielern, sondern auch nach Themen und Genres zu fragen."

Bereits im Juni hatte Sky eine Programmoffensive angekündigt. So sollen vier neue Sky-Sendermarken in den kommenden 18 Monaten hinzukommen. Die Verträge mit den Filmstudios Sony Pictures, MGM, Constantin Film und Tobis und dem Discovery Channel wurden verlängert. Zudem soll sich die Zahl der deutschen Sky Originals in den kommenden drei Jahren verdoppeln./bok/DP/stw