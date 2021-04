SKYWORKS SOLUTIONS - 5G-Aktie vor Sprung über die Wolken

Skyworks Solutions ist ein Halbleiterhersteller für Funkfrequenz- und Mobilkommunikationssysteme. Unter anderem auch mit dieser Aktie lässt sich der Wachstumstrend 5G ausgezeichnet spielen. Nach einem Übergangsjahr 2020 erwarten Analysten im laufenden Jahr wieder ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Gewinn soll von unter 5,00 USD auf über 10,00 USD je Aktie nach oben springen.

Einen Vorgeschmack brachte Skyworks Solutions bereits Ende Januar mit den Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2020/21. Demnach erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,51 Mrd. USD, 69 % mehr als im Vorjahreszeitraum und 58 % mehr als noch im Vorquartal. Der Gewinn je Aktie explodierte um 100 % auf 3,36 USD. Skyworks zahlt interessanterweise auch eine kleine Dividende von 2,00 USD je Aktie, was im Tech-Sektor durchaus eher ungewöhnlich ist. Zudem hat das Management ein 2 Mrd. USD schweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,36 4,88 5,13 Ergebnis je Aktie in USD 4,80 10,23 10,75 Gewinnwachstum 113,13 % 5,08 % KGV 39 18 17 KUV 9,2 6,4 6,1 PEG 0,2 3,4 Dividende je Aktie in USD 1,82 2,00 2,00 Dividendenrendite 0,97 % 1,06 % 1,06 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht konsolidiert die Aktie seit Februar, hat mit dem Überwinden der Marke von 184,34 USD Anfang April aber ein kleines Kaufsignal ausgesendet. Seit gut einer Woche läuft erneut eine Konsolidierung, die bullische Züge aufweist. Oberhalb von 184,34 USD könnte der Wert das Hoch bei 191,97 USD attackieren. Darüber dient das Allzeithoch bei 195,82 USD als Widerstand, ehe der Weg in Richtung 205 USD frei sein sollte. Unter 184,34 USD wird dagegen ein Umweg über den EMA50 oder alternativ über eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie bei derzeit gut 170 USD möglich. Absicherungen bieten sich folglich unter dem Tief bei 166 USD an. Im Falle eines direkten Ausbruchs zur Oberseite können Stopps auch knapp unter das vorgeschaltete Unterstützungslevel bei 184,34 USD in den Markt gelegt werden.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)