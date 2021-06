SKYWORKS SOLUTIONS - Nun auch für Prozykliker interessant

Die 5G-Aktie Skyworks Solutions verfolge ich schon eine ganze Weile auf dem GodmodeTrader. Zuletzt stellte ich den Titel vor rund einem Monat, also Mitte Mai, für Antizykliker am EMA200 vor. Erfreulicherweise ging das CRV-Setup hervorragend auf. Die Aktie erreichte den EMA50 und schloss zugleich das Gap bei 173,60 USD. Wenig überraschend ging es anschließend auch zunächst nicht weiter nach oben. Erst in dieser Woche kommt neues Kaufinteresse auf.

Die Doppelhürde aus gleitendem Durchschnitt und Horizontaler bei 173,60 USD ist überschritten, womit sich der Blick weiter nach oben richtet. Dabei sticht eine große Kurslücke zwischen 186,76 und 195,10 USD ins Auge, welche die Aktie Ende April gerissen hatte. Etwas darüber verläuft bei 195,82 USD auch ein Ausbruchslevel aus dem April, welches als Widerstand fungiert. Bis dorthin könnte eine Kaufwelle den Titel folglich tragen.

Strategische Absicherungen können unter das Zwischentief bei 167,50 USD nachgezogen bzw. im Falle eines Neueinstiegs auch neu platziert werden. Antizykliker, die die Idee aus dem Mai gehandelt haben, stellen Trades damit safe. Prozykliker halten Verluste dagegen im Zaum, sollte der heutige Break doch wieder abverkauft werden.

Fazit: Die Aktie von Skyworks Solutions lässt nach erfolgreichem Test des EMA200 im Mai nun auch den EMA50 hinter sich. Die laufende Ausbruchsbewegung könnte sich auf 186,76 und 195,82 USD fortsetzen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,36 5,00 5,25 Ergebnis je Aktie in USD 4,80 10,31 10,85 Gewinnwachstum 114,79 % 5,24 % KGV 37 17 16 KUV 8,7 5,9 5,6 PEG 0,2 3,1 Dividende je Aktie in USD 1,82 2,00 2,00 Dividendenrendite 1,02 % 1,12 % 1,12 % *e = erwartet

Skyworks-Solutions-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)