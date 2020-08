SL Green Realty gibt monatliche Dividende bekannt

Das amerikanische Immobilienunternehmen SL Green Realty Corp. (ISIN: US78440X1019, NYSE: SLG) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 0,295 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausschütten.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. September 2020 (Record date: 31. August 2020). Die erste Dividendenzahlung erfolgte im November 1997 (0,16 US-Dollar). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit 3,54 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 47,23 US-Dollar entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 7,5 Prozent (Stand: 20. August 2020).

Die SL Green Realty Corp. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist auf den Raum Manhattan spezialisiert und zählt in New York City zu den größten Vermietern von Büroimmobilien. Zum 30. Juni 2020 hatte SL Green Anteile an 96 Objekten in Manhattan. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. Juni 2020) erzielte der Konzern einen Umsatz von 253,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 313,02 Mio. US-Dollar), wie am 22. Juli berichtet wurde.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street mit 48,6 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. August 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de