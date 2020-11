Slack im Visier von Salesforce, neue Phantasie bei Thyssenkrupp im Marktgespräch der LS-X

Im Marktgespräch der LS-Exchange am 26. November 2020 blicken wir auf Thanksgiving und die Erwartungshaltung am Deutschen Aktienmarkt beim US-Feiertag. Kann der #DAX aus eigenem Antrieb seine

Widerstände überspringen?

Spannung gibt es im US-Technologiesektor. Mit der Meldung von #Salesforce , Interesse an #Slack zu haben, sprang der Aktienkurs stark an. Was charakterisiert das Unternehmen genau?

Ebenfalls spannend bleibt es bei #Thyssenkrupp. Die Stahlsparte steht zum Verkauf und bei den Verhandlungen ab Dezember können neue Ideen vorgelegt werden.

Zugehörige Wertpapiere: im Visier von Salesforce, neue Phantasie bei Thyssenkrupp im Marktgespräch der LS-X