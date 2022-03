Slate Asset Management übernimmt Portfolio aus zwei wesentlichen Immobilienanlagen in Norwegen für rund 120 Millionen NOK

Slate Asset Management („Slate“), eine globale alternative Investmentplattform mit Schwerpunkt auf Immobilien, gab heute die Übernahme von zwei wichtigen Immobilienanlagen in Norwegen für rund 120 Millionen NOK bekannt. Diese Transaktion festigt die Position des Unternehmens im Bereich hochwertiger wesentlicher Immobilienvermögen in Europa und verstärkt die Präsenz von Slate in Norwegen nach der ersten wesentlichen Immobilienportfolioübernahme in der Region in Höhe von 1 Milliarde NOK im Dezember 2021.

Die Immobilien verfügen über eine ausgezeichnete Lage in unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt Norwegens Oslo. Etwa 95% des Portfolioeinkommens ist durch lebensnotwendige Güter und Dienstleistungsanbieter gesichert, während 85% der Grundmiete durch NorgesGruppen, ein branchenweit führendes Klasse-A-Lebensmittelgeschäft, als Mieter gedeckt werden. Das Portfolio ist bestens positioniert, um für langfristig gesicherte Cashflows zu sorgen, und dient dank VPI-gebundener Mietverträge als Schutz vor Inflation.

Slate hat in Zusammenarbeit mit den Mietern der Struktur eine Reihe von Möglichkeiten zur Optimierung und Modernisierung erkannt, um das Potential weiter zu steigern und den möglichen Umsatz an diesen Vermögensstandorten zu erhöhen, darunter Investitionen in eine nachhaltigere Infrastruktur wie etwa Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

„Wesentliche Immobilienvermögen stellen sich weiterhin als widerstandsfähig und unter allen Marktbedingungen durchführbar dar und wir freuen uns, unsere Position in dieser Assetklasse durch diese Übernahmen zu stärken, während wir unsere Präsenz in einer der stärksten Wirtschaften Europas ausbauen“, sagte Brady Welch, Gründungspartner bei Slate Asset Management. „Es handelt sich hierbei um hochwertige, ausgezeichnet gelegene und gut funktionierende Assets, die durch einen der stärksten und am schnellsten wachsenden Anbieter lebenswichtiger Güter in Norwegen gestützt werden. Wir freuen uns, Hand in Hand mit unseren Mieterpartnern zu arbeiten, um diese Immobilien noch moderner, nachhaltiger und widerstandsfähiger für die nächsten Jahre zu machen.“

Slate ist seit 2016 aktiv dabei, wesentliche Immobilienvermögen in Europa zu übernehmen. Die European Essential Real Estate Strategy des Unternehmens konzentriert sich auf stabile Assets, die Cashflows generieren, für die Lieferkette ausschlaggebend sind und über Qualitätsmieter mit hoher Bonität verfügen, wie Lebensmittelgeschäfte und andere Anbieter wichtiger Konsumgüter, Gesundheitseinrichtungen und Lagerhäuser sowie Logistikzentren bekannter Ketten.

Slate wurde von Schjødt, CBRE, BER sowie KPMG Norway bezüglich dieser Transaktion beraten, die voraussichtlich im März 2022 abgeschlossen wird.

Über Slate Asset Management

Slate Asset Management ist eine globale alternative Investmentplattform mit Schwerpunkt auf Immobilien. Wir konzentrieren uns auf die Fundamentaldaten mit dem Ziel, langfristigen Wert für unsere Investoren und Partner zu schaffen. Die Plattform von Slate verfügt über eine Reihe von Anlagestrategien, darunter opportunistische, Value-Add-, Core-Plus- und Debt-Investments. Wir werden von außergewöhnlichen Mitarbeitern und flexiblem Kapital unterstützt, was uns in die Lage versetzt, ein breites Spektrum an ausgezeichneten Investitionsmöglichkeiten zu generieren und umzusetzen. Besuchen Sie slateam.com für weitere Informationen.

