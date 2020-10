SLM SOLUTIONS - Ab durch die Decke

SLM Solutions Group AG - WKN: A11133 - ISIN: DE000A111338 - Kurs: 12,380 € (XETRA)

Die Zahlen am 29. September gaben den maßgeblichen Impuls zum Start der laufenden Rally. Nach einem ersten Kurssprung an die Mai- und Junihochs konsolidierte der Wert noch ein paar Tage auf hohem Niveau, in der vergangenen Woche gelang dann der dynamische Durchbruch nach oben. Der Aktienkurs geht durch die Decke, die Handelsumsätze sind dabei überdurchschnittlich hoch. Mit dem Ausbruch nach oben wurden wichtige Impulse für das mittelfristige Chartbild geliefert.

Wo liegen die Rallyziele?

Die Rallybewegung der letzten Tage liefert eine gute Basis für eine möglicherweise größere Trendwende der langfristig schwachen Aktie. Korrekturen sollten jetzt idealerweise auf erhöhtem Niveau verlaufen, bevor die Rally weiter fortgesetzt werden könnte. Oberhalb von 13 EUR wäre Platz nach oben in Richtung des offenen Gaps zwischen 15,24 und 16,70 sowie zum Jahreshoch bei 18,50 EUR.

Unglaubliche 33 % Rabatt auf Guidants PROmax und Godmode PLUS - nur für kurze Zeit im Rahmen unserer Einsteiger-Woche. Weitere Infos hier!

Kommt es zu schwungvollen Korrekturen, liegen bei 11,00 - 11,30 und 10,22 EUR Unterstützungsbereiche. Darunter wäre das Ausbruchslevel bei 9,40 - 9,60 EUR der nächste wichtige Support für die Bullen.

Lesen Sie auch:

GERRESHEIMER - Ausbruch oder Abpraller nach den Zahlen?

SLM Solutions Group AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)