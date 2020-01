SLM SOLUTIONS - Kurssturz! Firmengründer verkauft Aktienpaket

SLM Solutions Group AG - WKN: A11133 - ISIN: DE000A111338 - Kurs: 14,420 € (XETRA)

Erst vor wenigen Tagen lieferte SLM Solutions positive News. Der Auftragseingang 2019 habe sich gegenüber dem Vorjahr um 21 % auf 67,7 Mio. EUR verbessert, so teilte der 3D-Druckspezialist am 8. Januar mit. Alleine im vierten Quartal erzielte SLM einen Auftragseingang von 29,5 Mio. EUR und verdoppelte in diesem Zeitraum den Wert gegenüber dem Vorjahr. Die Aktie entwickelte sich in den vergangenen Monaten auch recht ordentlich. Heute erfolgt dagegen ein herber Dämpfer.

Wie bekannt wurde, hat sich Firmengründer Hans-Joachim Ihde über Nacht von einem Drittel seines Aktienpakets getrennt. Über die Deutsche Bank und Jefferies veräußerte er Aktien im Gesamtwert von 14,75 Mio. EUR. Der Verkaufskurs dürfte rund 14,75 EUR betragen haben, was einem deutlichen Abschlag zum gestrigen Schlusskurs entspricht. Ihde hält damit in seiner Gesellschaft Ceresio nun mehr rund 10 % der ausstehenden Aktien. Größter Einzelaktionär ist dagegen der berühmt-berichtigte Hedgefonds-Manager Paul Singer mit seiner Gesellschaft Elliott International.

Aus charttechnischer Sicht zieht sich mit den heutigen Kursabgaben die Schlinge um die Käufer allmählich zu, zumal der Haupttrend der Aktie seit dem Jahr 2018 abwärts zeigt. Alles verloren ist aber noch nicht. Im Fokus steht die Unterstützungszone zwischen 14,20 und 13,70 EUR. Solange diese verteidigt wird, kann sich die Erholung seit dem Jahr 2019 fortsetzen, zumindest in Richtung 15,60 EUR. Eine Rückeroberung dieser Marke könnte sogar Potenzial in Richtung 19,60 EUR freisetzen. Diese Hürde ist langfristig als massiv einzustufen.

Unter 13,70 EUR könnte sich der Sell-off dagegen weiter verstärken und der Wert das Ausbruchsniveau bei 10,90 EUR erreichen. Das Überwinden dieser Marke im Vorjahr aktivierte einen mittelfristigen Boden.

Fundamental erwarten Analysten den Turnaround bei SLM erst im kommenden Jahr. SLM könnte dann auch die 100-Mio.-EUR-Schwelle beim Gewinn übertreffen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 73,44 86,00 101,05 Ergebnis je Aktie in EUR -0,63 -0,25 0,02 KGV - - 721 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)