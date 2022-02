Slowakei erklärt sich offen für alle Ukraine-Flüchtlinge

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die Slowakei ist Verteidigungsminister Jaroslav Nad zufolge bereit, unbegrenzt Flüchtlinge aus dem Nachbarland Ukraine aufzunehmen. Im Interview mit dem TV-Nachrichtensender TA3 sagte der konservative Politiker: "Das ist Krieg, und wir begegnen unserem ukrainischen Brudervolk, mit dem wir nie Probleme hatten, menschlich und verantwortungsvoll. Wenn Hunderttausende kommen, dann kümmern wir uns eben um Hunderttausende." Nach Angaben des Innenministeriums in Bratislava waren von Donnerstag bis Sonntagmorgen 25 935 Menschen aus der Ukraine in die Slowakei gekommen.

Staatspräsidentin Zuzana Caputova erklärte bei einem Besuch in Flüchtlingsaufnahme-Einrichtungen am slowakisch-ukrainischen Grenzübergang Ubla, der russische Präsident Wladimir Putin trage die volle Verantwortung für alle Opfer in der Ukraine. Für die Ukraine forderte sie eine EU-Beitrittsperspektive. Russland bedrohe nicht nur die territoriale Unversehrtheit der Ukraine, sondern auch die demokratischen Werte. "In diesem Sinne kämpft die Ukraine auch für uns und verdient sich dafür ein klares Aufnahmesignal", sagte Caputova./ct/DP/he