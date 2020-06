Slowaken dürfen wieder sonntags einkaufen

BRATISLAVA (dpa-AFX) - In der Slowakei dürfen Geschäfte wieder an Sonntagen öffnen. Zudem sind von diesem Samstag an die Grenzen des EU-Mitglieds nach Polen wieder frei. Dies teilte der staatliche Corona-Krisenstab in Bratislava am Freitag mit. Ausländische Staatsbürger dürfen wieder durch die Slowakei in Drittländer fahren, wenn sie sich nicht mehr als acht Stunden auf slowakischem Gebiet aufhalten. In Taxis dürfen Fahrgäste wieder neben dem Fahrer sitzen. Beim Betreten von Amtsgebäuden fällt das Fiebermessen weg.

Für wochenlange Diskussionen hatte die Sonntagsöffnung von Geschäften gesorgt. Bis zum Ausbruch der Pandemie galt der Sonntag in der Slowakei als gewöhnlicher Einkaufstag, was kirchennahen Politikern stets ein Dorn im Auge war. Liberale Kritiker warfen der konservativ-populistischen Vier-Parteien-Koalition unter Regierungschef Igor Matovic vor, die Corona-Krise für ideologische Ziele zu missbrauchen.

Matovic hatte bis vor wenigen Tagen darauf beharrt, dass trotz aller sonstigen Lockerungen der Sonntag einkaufsfrei bleiben müsse. Begründet hatte er dies mit einer einmal pro Woche nötigen Grundreinigung. Das 5,4-Millionen-Einwohner-Land verzeichnete bis Freitag 1576 bestätigte Corona-Infektionsfälle und 28 coronabedingte Todesopfer. Damit gehört sie zu den am wenigsten von der Pandemie betroffenen Ländern Europas./ct/DP/fba