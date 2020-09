Slowakische Polizei nimmt Ex-Chef der Steuerfahndung fest

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Eine Spezialeinheit der slowakischen Polizei hat den ehemaligen Chef der Zoll- und Steuerfahndung festgenommen. In ihren Mitteilungen anonymisierte die Polizei zwar den Namen des Festgenommenen als "L. M.", nannte aber bereits in ihrer ersten Mitteilung am Donnerstagmorgen seine Funktion. Am Abend erklärte ein Polizeisprecher dem TV-Nachrichtensender TA3, gegen ihn laufe ein Strafverfahren wegen Erpressung und "Einschränkung der persönlichen Freiheit". Diesen Begriff verwendet die Polizei zum Beispiel für Entführungen.

Der Absetzung von L. M. als Leiter des "Kriminalamts der Finanzverwaltung" im Juni waren Medienberichte vorausgegangen, wonach er in der Vergangenheit enge Verbindungen zu einer inzwischen von der Polizei zerschlagenen westslowakischen Mafiagruppe gehabt haben soll. Danach habe er sich als Günstling der vor einem halben Jahr abgewählten sozialdemokratisch-nationalistischen Koalitionsregierung jahrelang durch Korruption bereichert, unkten liberale Medien. Allein sein Immobilienbesitz sei mit seinem offiziellen Einkommen nicht finanzierbar gewesen, schrieb etwa das Nachrichtenportal Aktuality.sk.

Für dieses Internetmedium hatte auch der im Februar 2018 ermordete Investigativjournalist Jan Kuciak gearbeitet. Die Ermittlungen nach dem Mord an Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova lösten eine Fülle von Korruptionsenthüllungen und Massendemonstrationen gegen Korruption aus. Diese wiederum führten zu einer bis heute anhaltenden Serie von Festnahmen und Anklagen insbesondere bei der Justiz und Polizei. Selbst eine ehemalige Justiz-Staatssekretärin und mehrere Richter sitzen derzeit wegen Korruptionsverdachts im Gefängnis./ct/DP/fba