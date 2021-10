Slowakische Präsidentin legt EZB-Rat wegen Ermittlungen Rücktritt nahe

Prag (Reuters) - Die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova legt dem wegen Korruption in Verdacht stehenden EZB-Ratsmitglied und slowakischen Notenbankchef Peter Kazimir den Rücktritt nahe. Wäre sie in seiner Lage, würde sie erwägen, vom Amt des Gouverneurs der Slowakischen Nationalbank (NBS) zurückzutreten, um die Institution zu schützen, die er vertrete, sagte Caputova am Mittwoch. Ähnlich äußerte sich Finanzminister Igor Matovic.

Der Notenbankchef selbst sagte, er werde weiterhin seine Aufgaben erfüllen. Der gegen ihn erhobene Vorwurf stehe nicht in direktem Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei der Notenbank. "Ich habe keine Straftaten begangen und werde meine Pflichten als Gouverneur auch künftig erfüllen." Außerdem arbeite er daran, juristisch gegen die Anschuldigungen vorzugehen.

Finanzminister Matovic sagte, Kazimir solle seinen Posten räumen, sollten die Anschuldigungen gegen ihn wahr sein. "Es ist ein schwerer Vorwurf, und wenn er stimmt, dann sollte er natürlich zurücktreten", sagte Matovic in einer von seinem Ministerium verbreiteten Video. Allerdings sei es Kazimirs Sache, über seine Zukunft zu entscheiden.

Präsidentin Caputova äußerte sich, nachdem ein Sprecher der Sonderstaatsanwaltschaft bestätigt hatte, dass Kazimir am 8. Oktober Korruptionsvergehen vorgeworfen wurden und gegen ihn ermittelt werde. Kazimir wies die Vorwürfe bereits am Dienstag zurück. Der Fall hat einem Medienbericht zufolge mit Kazimirs früherer Funktion als Finanzminister der Slowakei zu tun, die er von 2012 bis 2019 innehatte. Sein Vertrag bei der slowakischen Notenbank läuft noch bis 2025.

Die im März 2020 gewählte slowakische Regierung hat eine Reihe von Korruptionsermittlungen gegen hohe Beamte eingeleitet. Hintergrund ist der öffentliche Druck, nachdem 2018 ein Journalist ermordet worden war, der wegen Korruption recherchiert hatte.

(Reporter: Robert Muller, Jan Lopatka, geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Patricia Uhlig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)