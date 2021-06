Slowenien kauft 45 Radpanzer vom deutschen Typ GTK Boxer

LJUBLJANA (dpa-AFX) - Slowenien will für seine Streitkräfte 45 Radpanzer des deutschen Typs GTK Boxer kaufen. Dies teilte Verteidigungsminister Matej Tonin während eines Besuchs von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Montag in Ljubljana mit. Der Preis stehe noch nicht fest. Der GTK Boxer wird von einem Konsortium mit Beteiligung der Firmen Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall Landsysteme gebaut. Das EU-Mitglied Slowenien gehört seit 2004 auch der Nato an./gm/DP/jha