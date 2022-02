SMA SOLAR - 13%-Rally erreicht markante Hürde

SMA Solar Technology AG - WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kurs: 34,140 € (XETRA)

Seit über einem Jahr befindet sich die Aktie von SMA Solar in einer weiteren Abwärtstrendphase, die nach einer Erholung im Herbst ausgehend von der Widerstandszone um 51,15 EUR fortgesetzt wurde und zuletzt unter die Oberseite des Seitwärtsmarktes von Mitte 2020 bei 30,66 EUR zurückführte. Doch an den Tiefs dieser früheren Range bei rund 25,00 EUR stoppte der Abverkauf am vergangenen Donnerstag und wurde von einer massiven Kaufwelle abgelöst. Diese führt heute über den Widerstand bei 30,66 EUR und die kurzfristige Abwärtstrendlinie und erreicht aktuell die nächsthöhere Kursbarriere bei 34,84 EUR.

Über dieser Marke wäre das nächste Kaufsignal aktiviert und der Weg für eine Ausdehnung der Kaufwelle bis 39,38 und die Kreuzwiderstandszone um 40,72 EUR wahrscheinlich. An dieser Stelle könnte die Aktie eine deutliche Korrektur vollziehen. Bricht sie aber auch darüber aus, wäre der Bereich um 44,54 EUR das nächste Ziel.

Auf der Unterseite wird die Aktie zunächst durch die Zwischenhochs bei 32,00 EUR gestützt. Der zentrale Support für den aktuellen Kaufimpuls liegt aber auf Höhe von 28,50 EUR. Erst darunter wäre die Chance auf eine kurzfristige Trendwende vergeben.

Charttechnisches Fazit: Auch wenn der Anstieg schon deutlich war, kann ein Ausbruch über 34,84 EUR nochmals für Schwung sorgen und die Aktie von SMA Solar bis 40,72 EUR antreiben. Das Aufholpotenzial der Aktie ist enorm.

SMA Solar Chartanalyse (Tageschart)

