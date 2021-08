SMA SOLAR - Weitere Verkaufswelle droht

SMA Solar Technology AG - WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kurs: 42,580 € (XETRA)

SMA Solar erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von 488,3 Mio. EUR (VJ: 514,2 Mio. EUR), ein Ebitda von 38,1 Mio. EUR (VJ: 24,0 Mio. EUR) und einen Umsatz von 488,3 Mio. EUR (VJ: 514,2 Mio. EUR). Ausblick bestätigt.

Quelle: Guidants News

Diese Zahlen gab SMA Solar gestern vor Börseneröffnung bekannt.

Die Aktie von SMA Solar legte ab März 2020 nach einem Tief bei 17,84 EUR eine steile Rally hin und zog bis 08. Januar 2021 auf ein Hoch bei 71,80 EUR an. Damit notierte der Wert kurzzeitig über dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, etablierte sich aber nicht darüber.

In den letzten Monaten korrigierte der Wert ausführlich und fiel Anfang Mai 2021 unter den Aufwärtstrend seit März 2020. Nach einem Tief bei 40,72 EUR schwenkte der Wert in eine kleine Seitwärtsbewegung ein und nähert sich aktuell wieder dem Tief an.

Bullen müssen aufpassen

Sollte die Aktie von SMA Solar per Wochenschlusskurs unter 40,72 EUR abfallen, dann würde eine weitere Verkaufswelle drohen. Ein mögliches Ziel wäre das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 30,37 EUR. Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie über 50,90 EUR ausbrechen. In diesem Fall wäre eine Rally in Richtung 63,62 EUR möglich.

SMA Solar

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)