Smartphone-Bank Revolut nach Geldspritze mit 5,5 Mrd Dollar bewertet

London (Reuters) - Der britische N26-Rivale Revolut hat bei seiner jüngsten Finanzierungsrunde 500 Millionen Dollar eingesammelt.

Damit steigt die Bewertung der Smartphone-Bank mit ihren 2000 Mitarbeitern auf 5,5 Milliarden Dollar, wie Revolut in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Das Unternehmen hat seit seinem Start 2015 mehr als zehn Millionen Kunden gewonnen. Mit dem frischen Geld will es nach eigenen Angaben die Expansion in Europa vorantreiben und neue Produkte anbieten, sowie den von Kunden als unzureichend kritisierten Service verbessern. Zudem wollen die Briten in diesem Jahr N26 auf den amerikanischen Markt folgen.

Der Wettbewerb unter den Smartphone-Banken in Großbritannien ist hart. Auch Revolut-Rivalen wie Monzo expandieren im Ausland, um ihr Wachstumstempo beizubehalten. Der Berliner Rivale N26 hatte vor kurzem seinen Rückzug aus Großbritannien angekündigt und dafür den Brexit verantwortlich gemacht. N26 ist mit zuletzt fünf Millionen Kunden etwa halb so groß wie Revolut. Die Berliner wurden bei der letzten Geldspritze im vergangenen Sommer mit 3,5 Milliarden Dollar bewertet.