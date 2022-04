SMI - An der Hürde abgeprallt

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 12.332,25 Pkt (SIX)

Wie in der Analyse vom 08. April antizipiert, gelang es dem SMI in den letzten Wochen zwar, sich ausgehend von der Unterstützung bei 12.085 Punkten nach oben zu arbeiten und auch die langfristige Aufwärtstrendlinie zurückzuerobern. Doch mit dem Erreichen des Widerstands bei 12.573 Punkten war dann doch Schluss und der Wert prallte an der Marke klar nach unten ab.

12.573-Punkte-Marke bleibt der zentrale Widerstand

Im Verlauf dieser bislang dreiteiligen Korrektur wurden die Unterstützungen bei 12.411 und 12.296 Punkten unterschritten. Aktuell versucht sich der Index gegen weitere Abgaben zu stemmen. Für einen erfolgreichen Konter müsste allerdings erst einmal das Zwischenhoch bei 12.383 Punkten überschritten werden. Damit wäre ein Ausbruch aus der kleinen Flaggenformation und somit ein weiterer Anstieg bis 12.573 Punkte möglich. Ob diese Barriere aber in Richtung 12.687 und 12.800 Punkte durchbrochen werden kann, ist aktuell weiterhin fraglich.

Setzt der SMI dagegen unter das Tief bei 12.212 Punkte zurück, dürfte sich die Korrektur bis 12.085 und 12.041 Punkte ausdehnen. An dieser Stelle könnte sich der Aufwärtstrend mit neuem Schwung fortsetzen. Unter 12.041 Punkten droht dagegen schon der Abverkauf bis 11.799 Punkten und ein Schließen des Aufwärtsgaps vom 16. März.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf den SMI direkt im SMI-Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)