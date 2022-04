SMI - Bullen wieder fest im Sattel?

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 12.142,55 Pkt (SIX)

Der Schweizer Leitindex SMI war ausgehend von einem Abverkaufstief an der Unterstützung bei 10.864 Punkten in den letzten Wochen in einer starken Rally wieder bis an den Widerstand bei 12.573 Punkten gestiegen. Dort kam es zum Beginn einer Korrektur, die in den letzten Tagen unter steigender Abwärtsdynamik fast bis 11.799 Punkte reichte.

Doch mit diesem Einbruch scheinen auch die Bullen wieder konzentrierter zu Werke zu gehen und konnten den Index über die Unterstützung bei 12.085 Punkten zurückkaufen. Allerdings fehlt noch der Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie, um das Kaufsignal auch zu bestätigen. Diese verläuft im Bereich von 12.250 Punkten. Wird sie überschritten, könnte auch der Anstieg weiter bis 12.296 und 12.411 Punkte führen.Scheitern die Bullen dagegen an der Trendlinie oder sollte der SMI zuvor unter 12.041 Punkte fallen, wäre bereits das nächste Abtauchen auf 11.799 Punkte wahrscheinlich und dort ein Doppelboden möglich. Unter 11.799 Punkten stünde dagegen ein Einbruch bis 11.630 und 11.500 Punkte an.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research.

Aktuell können Sie Godmode PLUS sogar zu besonders interessanten Konditionen testen: Abonnieren Sie das 3-Monats-Abo von Godmode PLUS und sparen Sie 66 %*. Mit dem Code „3FOR1“ bekommen Sie 3 Monate Zugriff und zahlen nur 1 Monat. 10,99 Euro für 3 Monate, das entspricht nur ca. 12 Cent/Tag. Jetzt Godmode PLUS testen!

*Der Rabatt bezieht sich auf die erste Abrechnungs-Periode für das dreimonatige Abonnement von Godmode PLUS, gilt einmalig, kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet und nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Der Rabatt wird immer auf den endgültigen Rechnungsbetrag gewährt. Bei einem Upgrade ist dies der Restbetrag nach Verrechnung des jeweiligen Upgrades. Der Gutscheincode ist gültig bis einschließlich 30.04.2022.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)