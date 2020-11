SMI - Der helle Wahnsinn

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 10.485,88 Pkt (SIX)

Nach der Aufgabe der wichtigen Unterstützung bei 10.092 Punkten brachen beim SMI Index alle Dämme und der Index fiel im Oktober in einer massiven Abwärtsbewegung bis an die Unterstützung bei 9.439 Punkten zurück. Doch kurz vor einem weiteren Verkaufssignal wendete sich das Blatt und der Wert zog dynamisch wieder über die Hürden bei 9.948 und 10.117 Punkten an. Diese bullischen Signale beflügelten den SMI in den letzten Tagen zusätzlich und sorgten in der Folge sogar für den Ausbruch über das bisherige Rallyhoch bei 10.591 Punkten. In der Spitze erreichte der Index 10.644 Punkte, ehe eine leichte Korrektur einsetzte.

Kurze Korrekturphase als Vorbereitung auf Ausbruchsversuch

Sollte der Index jetzt nicht direkt über die Hürden bei 10.535 und 10.591 Punkten ausbrechen, wäre eine kurze Fortsetzung der Korrektur bis 10.321 Punkte denkbar, ehe der nächste Aufwärtsimpuls bis 10.644 Punkte führen kann. Ein Ausbruch über die Marke würde für Zugewinne bis 10.770 Punkte und darüber bereits bis 10.950 Punkte sorgen.

Nach der massiven Kaufwelle wäre erst ein Rückfall unter die Unterstützung bei 10.321 Punkten ein Zeichen für eine temporäre Marktschwäche. Doch schon bei 10.222 Punkten könnte die nächste Kaufwelle einsetzen. Darunter würde sich die Gegenbewegung bis 10.092 und ggf. 9.948 Punkte ausdehnen. Darunter wäre den Bären ein Konter gelungen und der Aufwärtstrend erfolgreich gestoppt worden.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

