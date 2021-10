SMI - Der Herbst ist schon jetzt frostig

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.567,10 Pkt (SIX)

Nach der Topbildung im Bereich des Kursziels bei 12.585 Punkten in Form eines symmetrischen Dreiecks brach der SMI Anfang September unter die Unterstützung bei 12.296 Punkten ein und fiel zunächst in einer geradlinigen Abwärtswelle bis weit unter die Haltemarke bei 11l799 Punkten zurück.

Nach dieser Vielzahl kurzfristiger Verkaufssignale kam es zu einer ersten Erholung, die jedoch wie erwartet schon bei rund 11.900 Punkten beendet wurde. Ende September folgte dann die zweite große Verkaufswelle, die in der vergangenen Woche fast schon die Unterstützung bei bei 11.389 Punkten angesteuert hatte. Knapp über der Marke gelang am vergangenen Freitag ein deutlicher Konter.

Abwärtsimpuls bleibt intakt

Nach einem Schluss des Abwärtsgaps bei rund 11.620 Punkten könnte schon die nächste Abwärts-bewegung einsetzen und den Index unter 11.500 Punkten schon bis 11.389 Punkte drücken. Aktuell muss man damit rechnen, dass die Marke auch nicht lange Bestand haben dürfte und der Wert in den nächsten Tagen weiter bis 11.270 Punkte und darunter bis 11.014 Punkte absackt. Dort sollte es allerdings zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung kommen.

SMI-Erholung kann sich über 11.650 Punkten fortsetzen

Mit einem Anstieg über 11.650 Punkte wäre zumindest der Kursrückgang seit Donnerstag gestoppt. Ob der SMI dann aber über 11.799 Punkte steigen kann, muss aktuell bezweifelt werden. Sollte dies den Bullen dennoch gelingen, wäre ein Anstieg bis 11.850 Punkte möglich.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)