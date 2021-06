SMI - Erste Korrektur wird gekontert

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.982,19 Pkt (SIX)

Mit dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 11.270 Punkten setzte sich der Höhenflug des Schweizer Leitindex SMI in den vergangenen Wochen weiter dynamisch fort. Dabei überrannte der im Mai begonnene Aufwärtstrend geradezu die Kurszielmarken bei 11.447 und 11.694 Punkten und erreichte schon am Freitag der vergangenen Woche das Kursziel bei 12.050 Punkten.

An dieser Stelle kam es direkt zu einer Korrektur, die die Eigenschaft der Marke als charttechnische Barriere unterstrich. Diese Gegenbewegung drückte den Index kurzzeitig schon unter die steile Aufwärtstrendlinie, ehe eine weitere Aufwärtsbewegung begann, die den SMI wieder über die Unterstützung bei 11.914 Punkten führte.

Korrektur noch nicht ausgestanden

Aktuell deutet sich beim Index eine leicht dreiecksförmige Konsolidierung an, die jederzeit zu einem weiteren Bruch der 11.914 Punkte-Marke führen kann. Darunter wäre mit einer temporären Gegenbewegung bis 11.783 Punkte zu rechnen, ehe die Bullen dort den Aufwärtstrend reaktivieren dürften. Erst unter dieser Unterstützung bräuchte man sich über den Fortbestand der Rally Gedanken machen und eine Verkaufswelle bis 11.630 Punkte einkalkulieren.

Sollte der SMI dagegen direkt über die kleine Hürde bei 12.020 Punkten ansteigen, dürfte er auch das Kursziel bei 12.050 Punkten nochmals überschreiten und das Rekordhoch bei 12.072 Punkten anlaufen. Ob diese Marke nachhaltig in Richtung 12.175 Punkte durchbrochen werden kann, muss sich aber erst noch zeigen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)