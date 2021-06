SMI - Index zieht von Rekord zu Rekord

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.533,56 Pkt (SIX)

Seit Ende Februar befindet sich der SMI in einer steilen Rally, die zunächst ausgehend vom Unterstützungsbereich um 10.644 Punkte bis an das alte Allzeithoch bei 11.270 Punkten reichte. Nach einer zähen, teils bärischen Korrekturphase gelang es der Käuferseite ausgehend von 11.014 Punkten eine weitere Kaufwelle zu starten und diesmal über das Rekordhoch und an das wichtige Kursziel bei 11.450 Punkten zu führen.

Hier hielten sich die Bullen aber nur kurz auf und sorgten mit dem Bruch der Marke für die nächste Ausdehnung der Kaufwelle. Heute erreichte der SMI ein neues Allzeithoch bei 11.541 Punkten und hat damit schon in der kommenden Woche die Gelegenheit, die Hausse an das nächsthöhere Kursziel fortzusetzen.

Nächster Halt 11.694 Punkte?

Sollte der SMI jetzt in den nächsten Tagen auch über das kleine Kurszielniveau bei 11.600 Punkten ansteigen, wäre der Weg für eine Rally-ausweitung bis an die Kursziele bei 11.667 und 11.694 Punkten freigeräumt. Auf diesem Niveau sollte der Index allerdings in eine Korrektur übergehen und seinen überkauften Zustand ein Stück weit abbauen. Im Anschluss an eine Gegenbewegung bis ca. 11.500 Punkte wäre dann durchaus mit einem weiteren Anstieg bis 11.750 Punkte zu rechnen.

In der aktuell stark bullischen Lage wäre erst ein Rücksetzer unter das Zwischentief bei 11.389 Punkten ein Signal für den beginnenden Rücklauf an das ehemalige Rekordhoch bei 11.270 Punkten. Dort dürfte die Käuferseite sofort die nächste Kaufwelle starten. Ein aktuell wenig wahrscheinlicher Bruch der Marke hätte dagegen ein Shortsignal und Verkaufswellen bis 11.014 Punkte zur Folge.

Charttechnisches Fazit: Der SMI dürfte in den kommenden Tagen auch noch bis 11.600 und 11.667 - 11.694 Punkte klettern, ehe eine Korrektur einsetzen kann. Zu einem Pullback an das alte Rekordhoch bei 11.270 Punkten käme es dagegen erst nach einem Rückfall unter 11.389 Punkte.

