SMI - Á la bonne heure!

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 12.749,45 Pkt (SIX)

Die Bullen haben sich in den letzten Tagen nicht lumpen lassen und beim SMI ein weiteres kleines Kursfeuerwerk abgebrannt: Ausgehend von der Ende November verteidigten Unterstützung bei 12.085 Punkten zog der Index zunächst an das damalige Rekordhoch bei 12.625 Punkten an und konnte die Marke schon Anfang Dezember kurzzeitig überschreiten.

Es folgte eine Korrektur, die kurz vor der 12.400 Punkte-Marke wieder auf Käufer traf und von einer weiteren Kaufwelle abgelöst wurde. Im gestrigen Handel gelang ein bullischer Paukenschlag, indem das neue Rekordhoch bei 12.687 Punkten mit einem Aufwärtsgap übersprungen und direkt die Zielzone bei 12.820 Punkten erreicht wurde.

Schweizer Bullen sind dünne Höhenluft gewohnt

Natürlich ist die Rally schon sehr weit fortgeschritten und die sprichwörtliche Luft dünn. Dennoch zeigen die Käufer beim SMI, dass sie auch jetzt noch zu solch dynamischen Kaufwellen in der Lage sind und haben auch weiter die Chance, die 12.823 Punkte-Marke zu überwinden und den Index bis 12.870 Punkte anzutreiben. Sollte auch dieses Kursziel überschritten werden, würde die 13.000 Punkte-Marke in greifbare Nähe rücken.

Erst ein deutlicher Bruch der Unterstützungen bei 12.687 und 12.625 Punkten würde den Index unter Druck setzen. In diesem Fall wäre eine Korrektur zu erwarten, die vor dem Augusthoch nicht Halt machen, sondern direkt bis 12.533 Punkte und darunter bereits bis 12.411 Punkten führen dürfte. An dieser Stelle wäre eine Erholung möglich. Abgaben unter die Marke könnten den Ausverkauf dagegen beschleunigen und direkt unter 12.296 Punkte und bis 12.085 Punkte führen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)